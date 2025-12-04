Así es comer en una yeguada de cría de caballos olímpicos en Asturias: menú degustación con platos "sofisticados" y visita guiada por la finca con exhibición de saltos

Comer un menú degustación en una yeguada de cría de caballos olímpicos. Ese es el original proyecto que han puesto en marcha la Yeguada Finca Maeza de Sariego y el chef local Borja Alcázar, propietario del laureado restaurante Abrelatas de Pola de Siero. Las instalaciones de Sariego, convertidas en un paraíso ecuestre, son punteras a nivel nacional. Suman 32 hectáreas, en ellas trabajan cerca de 30 personas y cuentan hasta con un centro de reproducción asistida y un hospital. Allí pastan y entrenan más de medio centenar de caballos deportistas.

Instalaciones y animales de la Yeguada Maeza en Pedrosa (Sariego). / ANGEL GONZALEZ

Una vez al mes, Cruz Maestre y Thomas Bares abren las puertas de su Yeguada al gran público para dar a conocer su finca y rematar la visita con una experiencia gastronómica singular. Ahí es donde entra Borja Alcázar, ganador del premio "el mejor pote asturiano de España" en la última edición del concurso, celebrada esta misma semana.

Un menú de "alta gama"

El joven cocinero ofrece en la Yeguada Maeza, con vistas a la pista de salto, un menú degustación "sofisticado" y de "alta gama", donde la innovación y el producto de temporada cobran protagonismo. Se trata, pues, de un menú muy diferente al que ofrece semanalmente en su restaurante de Pola de Siero, compuesto por platos más tradicionales, como el pote.

La sala de la Yeguada Maeza donde está el restaurante / ANGEL GONZALEZ

Productos de temporada

Ya van tres menús degustación en la Yeguada de Sariego y el éxito es rotundo. Según explicaron recientemente Cruz Maestre y Borja Alcázar en el programa de RTPA "Les Fartures", los platos siguen cada mes una temática específica, en función de los productos de cada temporada. El primero fue dedicado al bonito, el segundo a las castañas y el tercero, celebrado el pasado 30 de noviembre, al gochu.

Un caballo entrenando en Maeza / ANGEL GONZALEZ

Para hacerse una idea, este último incluyó: un cóctel de cigalas, torreznos y crema de tocinillo de cielo como aperitivo, polvorón de gochu y almendra con salsa de requesón del duernu de Sariego de primero, costilla de gochu asada y glaseada con miel de mostaza antigua y patata sorpresa de segundo, y helado de nata de pueblo y panceta de chocolate caliente de postre.

¿Cuánto cuesta?

El precio de la experiencia es de 70 euros por persona (se puede repetir en todos los platos) e incluye un tour por la finca y una exhibición de saltos de sus caballos olímpicos. Puede participar cualquiera, pero para ello es imprescindible reservar antes a través de las redes sociales de la Yeguada Maeza, en las que anuncia los menús mensuales, o por Whatsapp a través del número 634551352. "Maeza es una instalación privada. Con este proyecto unimos dos exclusividades: poder visitar la yeguada y la gastronomía de Borja", explica Cruz Maestre.

Cruz Maestre en la pista cubierta de la Yeguada Finca Maeza. / JULIAN RUS

La Finca Yeguada Maeza se convierte todos los veranos en un referente mundial, con la celebración de un concurso internacional de tres estrellas, que en el último año acogió a jinetes procedentes de 18 países.