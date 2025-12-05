Sale a la venta en Carreño el histórico palacio de Carreño Miranda, del siglo XVI, por 650.000 euros: así está por dentro (y sorprende para bien su estado)

El histórico palacio Carreño Miranda (o de Los Carreño), en el que nació Juan Carreño de Miranda, que fue pintor de Cámara del rey Carlos II, está a la venta por 650.000 euros. El espectacular inmueble, del siglo XVI, es una de las grandes joyas culturales de Carreño. Está ubicado en la parroquia de Logrezana y su estado por dentro sorprende, fruto de una reciente reforma llevada a cabo para reconvertirlo en un hotel rural de lujo.

7.000 metros cuadrados

El palacio tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados (7.000 si se suma la parcela) y se promociona en Engel & Völkers como "una propiedad única perfecta para proyectos de lujo: desde hotel boutique hasta espacios residenciales exclusivos".

Con ermita

La propiedad es del siglo XVI, pero conserva algunos elementos más antiguos. Conserva una puerta de medio punto del siglo XII y otra ojival del XIV. Tiene una ermita y llegó a poseer una torre, que fue destruida por un rayo en el siglo pasado.

El palacio en el que nació en 1614 Juan Carreño de Miranda, máximo exponente del barroco español, está recubierto de piedra y conserva un escudo compuesto por cuatro carteles con armas de Carreño, Alas y Casamayor.

Tejado, fachada e interiores reformados

Según recoge el anuncio, el estado que presenta el palacio es "aceptable", gracias a las reformas que se realizaron para reparar el tejado, la fachada y los muros exteriores e interiores. Dispone de tres plantas diáfanas que han sido restauradas por completo con suelos y techos de madera. Las vistas desde el palacio también son impresionante, al ofrecer una buena panorámica de los valles de Carreño, llenos de verde.

Otros personajes ilustres nacieron en esta casona

Este palacio, cuna del linaje de los Carreño, es el más importante que tiene Carreño y en él nacieron, además del pintor Juan Carreño de Miranda, otros personajes ilustres. Son Álvaro de Carreño, guerrero de los tiempos de Alfonso II El Casto, al que se le atribuye una artimaña parecida a la del caballo de Troya pero con carros donde consiguió arrebatar a los moros la plaza de Carrión de los Condes; Fernando Carreño, constructor del castillo de La Mota de Medina del Campo; y Rodrigo de Carreño, tesorero general del Principado de Asturias.