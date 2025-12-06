Noreña da el callo a la carrera: esta ha sido la concurrida cita deportiva en la Villa Condal (con premios en especie y ajustados al peso de cada cual)

El deporte no sólo hace callo en Noreña. Además, regala callos y productos chacineros en una singular medida: la del peso de los ganadores. La Villa Condal celebró este sábado la XI Carrera de los Callos, un evento deportivo con vertiente lúdica que se ha ido consolidando en el calendario regional y que ha contado con unos 800 participantes entre las categorías inferiores y la senior. Una riada deportiva durante toda la mañana y un buen chorreo de regalos para los vencedores en la categoría absoluta, tras un minucioso pesaje al bajarse del podium para hacerse con sus regalos.

Gabriel Sánchez, preparando callos. / L. P.

Las carreras se sucedieron a lo largo de toda la mañana en la capital noreñense con los niños como protagonistas. La "pequecarrera", para deportistas de 4, 5 y 6 años, tuvo como ganadores a Olaya Martínez, Hugo Suárez y Nel Varela, mientras que los primeros puestos del cajón en la categoría de 7, 8, 8 y 10 años fueron para Illán García, Pablo Villarejo e Izan Álvarez, y la de 11, 12 y 13 años coronó como vencedores a Pablo Arias, Miguel Martín y Martina Martínez. Todos ellos recibieron sus medallas y trofeos, pero fue en la absoluta donde los deportistas se quedaron con un gran sabor de boca.

Disputada sobre una distancia de 5 kilómetros, la Carrera de los Callos tuvo a María Suárez, Beatriz Tenreiro y Noa Álvarez como primeras clasificadas, mientras que en categoría masculina los primeros puestos fueron para Borja Martínez, Christian Mesa y Juan Ojanguren. Y a buena fe que ademas de correr como el viento, María y Borja tuvieron que hacer pesas para llevarse todos los premios que consiguieron tras pasar por la báscula. Unos 45 kilos de callos, embutidos y una cesta de productos en el caso de la ganadora, y otros 60 kilos para el vencedor, apilados encima de la pesa para risa de los presentes, gracias a la generosidad de varias empresas locales patrocinadoras del evento.

Más de cien kilos de carne entregada por las concejalas Pilar Cuesta, Patricia Redondo y Ana González, en una jornada de fiesta llena de visitantes y con las terrazas repletas para disfrutar del deporte y el buen tiempo.

La XI Carrera de los Callos de Noreña, en imágenes /

Para acabar de reponerse los primeros calsificados también recibieron como premio sesiones de fisioterapia, a las que se sumaron los muchos productos sorteados al finalizar la carrera entre todos los participantes. Por si fuera poco, todos los deportistas se llevaron en su bolsa de avituallamiento una lata de callos y una galleta conmemorativa del evento.

Un ejemplo de que la gastronomía tiene mucho peso en Noreña, y un acicate más para disfrutar estos días de puente de las jornadas de los callos en la Villa Condal. La cita es un éxito enorme, con todos los establecimientos hasta arriba de comensales y todas las reservas completas hasta el lunes, tanto para comer como para cenar. La edición número 57 de las Jornadas gastronómicas por excelencia del municipio más pequeño de Asturias vuelven a ser punto de encuentro para los amantes de este plato en el que la materia primera, los callos, deben ser "picantinos, pegajosos y pequeñinos", a decir de los entendidos.

Noreña aspira a que la fiesta del buen comer sea declarada como de Interés Turístico Regional, y la buena acogida del público es una de sus principales bazas.