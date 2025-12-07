El colegio de Nava pone a correr a las familias: esta es la singular iniciativa del centro para fomentar la práctica del deporte fuera del aula

En el colegio San Bartolomé de Nava todo el mundo hace ejercicio: los niños y también sus familias. El centro ha puesto en marcha una original iniciativa para motivar a los escolares y sus padres y hermanos a practicar deporte, bautizada como la "Liga saludable del San Barto".

Se trata de un reto que va a durar lo que queda de trimestre, hasta el próximo 19 de diciembre, y la idea es que los alumnos hagan deporte en su tiempo libre. "Es una especie de competición por clases: cada alumno cuando sale a correr o caminar por la tarde suma puntos para su aula. Hacemos un ranking que vamos actualizando diariamente para que vean como van", explica Nacho González Somoano, uno de los impulsores de la iniciativa junto al resto del profesorado de Educación Física del centro.

Lo principal es "que se motiven a hacer ejercicio y así ayudar a su clase a subir puestos", sostiene el docente. Y para ello no han dudado a la hora de implicar a las familias con un pequeño "truco": "les damos puntos extra si van con la familia a hacer alguna ruta de monte o en la naturaleza", señala.

De tal manera que se hacen fotos haciendo ejercicio y se van colgando en un enorme mural colocado en la entrada del colegio con las puntuaciones de cada clase, para dar fe de la dedicación de los navetos para hacerse con el triunfo final en esta competición saludable.

Los alumnos han acogido la iniciativa "muy bien", y los padres, también. "Ya nos han llegado varios mensajes de familias agradeciendo la iniciativa para motivar a los críos", indica Somoano, satisfecho con el resultado de una liga en la que los piques son, literalmente, muy sanos.

Para terminar de motivar a los pequeños, el centro les ofrece una batería de premios simbólicos: un recreo extra, un día de juego libre en Educación Física, elegir la música que animará la próxima carrera de San Silvestre, un día sin deberes o una zona VIP en el patio. Pequeños extras de ánimo que hacen que los pequeños perciban la actividad de forma positiva, con muchas ganas de seguir ganando puntos y, lo más importante, con muchas horas de deporte acumuladas más allá del aula que les ayudarán a crecer fuertes y sanos.