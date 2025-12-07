Noreña deja los platos relucientes: las jornadas gastronómicas llenan la Villa Condal durante todo el puente

Noreña puede presumir de buen comer y mejor disfrutar durante todo este puente festivo, en el que se está registrando lleno total en todos los establecimientos que participan en las Jornadas de los Callos. El plato estrella de la gastronomía local (con permiso del picadillo y el sabadiego) que ha hecho del concejo una referencia indiscutible para los aficionados a la buena mesa.

La estampa que ofrecen estos días los establecimientos hosteleros es de lleno total. "Todo está reservado desde hace semanas, tanto para la comida como para la cena, y salvo que podamos ir acondicionando alguna mesa en la terraza, no hay sitio para más personas", señalan en locales como "El fíu Chiti", con todos los comedores repletos de comensales deseosos de dar buena cuenta de un plato que levanta pasiones.

Comensales en un establecimiento de Noreña / L. P.

La estampa se repite en todos los restaurantes, con el cartel de "completo" desde hace semanas y muchos kilos de callos preparados cada día entre fogones, aunque "la gente también aprovecha para probar otro tipo de platos de los que se ofrecen en Noreña, que son muchos y muy buenos", detallan los hoteleros.

La celebración de las jornadas durante todo el puente festivo ha hecho además que llegue a la Villa Condal gente de "toda Asturias y hasta de fuera, atraídos por la fama de este evento y de los callos de aquí".

Tradición e historia

Este lunes será el último día en el que se puedan degustar los callos en Noreña, esos que deben ser según los expertos culinarios los que se ajusten a"las tres pes": "piquiñinos, pegajosos y picantinos", acompañados de otras delicias locales y que podrían estar a punto de convertir las jornadas en fiesta de Interés Turístico Regional. Esa es la intención de los hosteleros noreñenses y del Ayuntamiento, que lleva tiempo impulsando el reconocimiento a este festejo fuera de sus fronteras, con una presentación en Madrid el año pasado y la presencia de pregoneros de altura para dar a conocer el producto. Este año ha tenido el honor el escritor Edu Galán, quien definió a los callos de Noreña como "una seña de identidad de la villa que combina a la perfección tradición e historia".

Al acto de presentación de las jorndas de este año también acudió la semana pasada la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien aseguró que "los callos de Noreña son toda una seña de identidad, como la sidra o la fabada". Por eso, avanzó que apoyará hasta donde haga falta que "sus jornadas aquí en Noreña sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional". Un espaldarazo a una celebración que año tras año firma un lleno total.