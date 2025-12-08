Torazu, en Cabranes, un concurrido muestrario de Navidad: así ha sido el mercadillo que recauda fondos para el pueblo

La pequeña localidad de Torazu, en Cabranes, es además de uno de los pueblos distinguidos como uno de los más bonitos de España, un punto de encuentro navideño que se consolida año tras año. Lo hace de la mano de un mercadillo con cuidados productos para estas fechas, tanto para regalar como para decorar el hogar, hechos a mano con mimo por la asociación de mujeres. La recaudación del mercadillo va destinada íntegramente a financiar las actividades que se realizan en la parroquia, desde la Jira de Incós hasta la merienda popular que organizan anualmente.

Así, estos días se han podido encontrar desde adornos para el árbol realizados con conchas marinas pintadas hasta belenes diminutos en cáscaras de cacahuete, centros y adornos de mesa con motivos vegetales, cojines, manteles, bisutería, dulces de varios tipos, estrellas con muérdago, pequeñas calabazas navideñas, primorosas labores de ganchillo, gorros tejidos a mano, neceseres, bandejas y todo lo necesario para transformar cualquier casa en un pequeño paraíso navideño.

Todo ello, en una carpa instalada en la Hostería, que colabora de esta manera de forma decisiva para que las mujeres puedan llevar a cabo este encuentro. Durante los tres días del puente se ha podido disfrutar de tardeo en el mercadillo con caldo, dulces navideños, chocolate caliente y hasta la visita de Aliatar para gozo de los más pequeños.

Público en el mercadillo de Torazu / Luján Palacios

La animación se ha repetido a diario, pero el mejor día de visitas y ventas fue "el domingo, hubo mucha gente y se vendieron muchos productos", señala Manuel Ángel Bárcena, uno de los colaboradores desde la asociación El Berizu. Los días festivos, la afluencia de turistas hospedados en la Hostería y el complemento que supone para muchos contemplar la llamativa iluminación navideña del pueblo han hecho que esta nueva edición del mercadillo haya sido un éxito.

De hecho ya van por su VII edición y esperan que sean muchas más, con la fórmula de extender la cita a otros fines de semana (este año se abrió el mercadillo los días 29 y 30 de noviembre) y con la ilusión de seguir haciendo pueblo. Porque, además de recaudar fondos para dar vida a la localidad, las mujeres que crean los productos viven este proyecto como una terapia contra la soledad, puesto que comienzan a trabajar ya muchos meses antes. Y Torazu, de paso, se ha convertido en una parada imprescindible para los amantes de estas fechas navideñas.