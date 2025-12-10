Plantas, casitas de madera y adornos para el árbol: así ha sido el mercadillo navideño de la Finca Miraflores
Los usuarios del proyecto de inclusión desarrollado por Afesa en Noreña financian, a través de la venta de productos que ellos mismos elaboran, sus iniciativas y actividades
Lucía Rodríguez
"Antes de que abriéramos el puesto, ya había gente esperando para comprar". El mercadillo navideño del proyecto de inclusión social que la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (Afesa) desarrolla en la Finca Miraflores de Noreña se ha convertido en toda una tradición en la Villa Condal.
Cada año, por estas fechas y durante una mañana, los 15 usuarios de esta iniciativa, ponen a la venta los diferentes detalles navideños que elaboran artesanalmente. Su educadora, Beatriz Sanzo, que se incorporó el pasado mes de junio, explica que "es una actividad que a ellos les hace mucha ilusión, porque pueden mostrar a los vecinos de la zona todas las cosas que realizan con sus propias manos y que llevan ya preparando desde principios de noviembre".
Sin duda alguna, el producto estrella son las plantas, que cuidan a lo largo de todo el año. De hecho, cuando no había pasado ni una hora desde la apertura del puesto, instalado en los jardines del Ayuntamiento, ya se habían vendido todas las grandes. Además, "sin ser la tradicional flor de Pascua, tenían unos tonos rojizos que van muy bien para decorar durante esta época", apuntó Juan Peña, que imparte a los usuarios los conocimientos sobre jardinería. Con todo, "este año no hemos podido traer muchas porque los corzos nos han destrozado la huerta", añadió.
Casitas hechas con restos de palets, árboles de corcho, pulseras tejidas y numerosos adornos colgantes realizados con pasta de moldear, bolas de Navidad o tela, fueron algunos de los productos que este año pusieron a la venta.
Además del mercadillo navideño, los usuarios de la Finca Miraflores realizan otro en verano para vender los productos de la huerta, que van desde pimientos hasta tomates o fresas, y que ellos mismos cultivan. Este tipo de iniciativas trae para ellos numerosos beneficios.
Una función social y educativa
Sanzo explica que "el trabajo que se hace con ellos en el aula, a través de la elaboración de estas manualidades y de otro tipo de talleres, trae para ellos múltiples beneficios". Por un lado, está "la función educativa, porque trabajan aspectos como la paciencia, tanto con ellos mismos como con los otros", pero también la social. "Entre ellos aprenden a respetarse y cuando salen a la calle, el contacto con los vecinos les permite socializar y visibilizar". Y es que las enfermedades mentales, aunque menos, "aún siguen siendo un estigma en la sociedad", lamenta.
Todo lo recaudado en el mercadillo navideño irá destinado a la compra de material para los distintos talleres que se llevan al cabo del año en la finca, además de para realizar otro tipo de actividades, como excursiones o salidas.
