La gestión de fondos europeos en Siero, "referente" regional

Siero es "un referente" en Asturias en materia de gestión de los fondos europeos y así lo pone de manifiesto el hecho de que se le haya premiado por haber completado la ejecución de todas las actuaciones del plan previsto en el entorno de Lugones que contaban con cofinanciación de la UE.

"Siero ha sido el primer municipio asturiano en ejecutar al cien por ciento todas las líneas de actuación de su EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), a pesar de haber obtenido la ayuda en la tercera convocatoria", indicó el alcalde que agradeció sobre todo la labor del personal municipal.

"Gracias a la buena gestión, Hacienda incrementa la tasa de cofinanciación hasta el cien por cien, lo que ha supuesto un ingreso extraordinario de 401.664 euros para el Ayuntamiento", añadió.