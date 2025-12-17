Alarma en Noreña por una oleada de robos exprés en casas unifamiliares

Alarma en Noreña por una oleada de robos exprés que está afectando muy especialmente a viviendas unifamiliares de zonas como El Fontán, La Mata o la urbanización de los Bayones, así como a casas adosadas ubicadas en la zona de Traspalacio. Según indican los vecinos, se trata de acciones "muy rápidas", que se suelen registrarse hacia las siete de la tarde por parte de individuos que allanan las viviendas aprovechando que los dueños están momentáneamente ausentes para realizar algún tipo de gestión.

"El tiempo en que sales a hacer la compra o a recoger a los niños de las actividades extraescolares ya es suficiente para que entren y te desvalijen", apunta una de las víctimas, quien también destaca que el principal objetivo de los cacos es "dinero en metálico y joyas", dada la rapidez con la que se desarrollan unos robos que están generando una importante inquietud vecinal en la villa condal.

La teniente de Alcalde de Noreña, Ana González, confirma la "preocupación" por la oleada de robos en diferentes puntos del concejo. "Tenemos conocimiento de la situación y hemos dado traslado de ella tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil", destaca González, quien, a la hora de buscar soluciones, y además de incrementar la vigilancia, aboga por la instalación de cámaras de seguridad en las calles de la localidad.

"Parece ser que se trata de personas de fuera del concejo que llegan en coche, roban y se van", apunta la "número dos" del gobierno local sobre los responsables de esta oleada de asaltos a viviendas unifamiliares. "Ya se han identificado varias matrículas sospechosas", añade González, esperanzada en que la acción combinada de las fuerzas de seguridad desemboque cuanto antes en detenciones.

Los vecinos de las zonas afectadas sostienen que, pese a que se nota la presencia de los agentes, las actuales patrullas son "insuficientes" para atajar una situación que estiman "muy preocupante". "En las últimas semanas el asedio a estas zonas está siendo brutal, hasta el punto de que no pasan más de dos días entre robos. En mi casa entraron el pasado jueves, y el sábado hicieron lo propio en otra cercana", lamenta uno de los residentes afectados. "Las autoridades patrullan por la zona desde hace tiempo con sus coches, pero es una acción claramente ineficiente al hilo de la magnitud de los robos", añade.

"Los vecinos estamos indignados y atemorizados , nos sentimos desprotegidos y sin un horizonte de solución . Las patrullas de los coches de la Guardia Civil con las luces puestas no van a resolver estas acciones delictivas", lamentan los residentes, para indicar que los agentes encargados de la vigilancia en sus calles coinciden en apuntar a una red organizada que opera en la zona norte de la península como presuntos autores de los robos en Noreña.

Ante lo que tildan de "incremento tremendo" en los asaltos, los vecinos ya se están movilizando en las redes sociales y haciendo llegar al Ayuntamiento quejas por lo que califican de "gravísimo problema de seguridad".

Además de en Noreña, donde el problema parece más grave, durante el último mes también se han registrado este tipo de asaltos exprés en el vecino concejo de Siero. Calles del centro urbano de la Pola han sido objeto de robos aprovechando la ausencia de los propietarios de las viviendas, lo que hace sospechar que son objeto de un seguimiento previo por parte de los ladrones para entrar en las casas y llevarse dinero o joyas. Meses atrás fue el municipio de Villaviciosa, tanto la capital como parroquias rurales, quien sufrió una oleada de robo con un patrón muy similar. ○ n