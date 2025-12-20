Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin
NAVIDAD

Galas y menús exclusivos en un entorno de lujo y bienestar

Esta Navidad, elige Blau Las Caldas Villa Termal.

Esta Navidad, elige Blau Las Caldas Villa Termal. / Cedida a Lne

Elena Casero

Oviedo

Estas fiestas navideñas, Blau Las Caldas Villa Termal, a pocos minutos de Oviedo, se viste de gala para ofrecer una Navidad que combina alta gastronomía, elegancia y la serenidad del paisaje asturiano. El complejo propone una experiencia donde tradición, lujo y bienestar se encuentran, pensada para quienes desean celebrar estas fechas de una forma especial.

Blau Hotel Las Caldas 4* ideal para familias y parejas, ofrece confort en un ambiente acogedor, mientras que Blau Gran Hotel Las Caldas 5*, solo para adultos, representa la máxima expresión del lujo y la calma. Ambos comparten un mismo espíritu: disfrutar sin prisas, en un entorno que invita al descanso y la celebración. Un año más, el resort celebra sus Galas de Nochebuena y Fin de Año, ya convertidas en un referente en Asturias.

La Gala de Nochebuena reinterpreta los sabores tradicionales con un toque contemporáneo, utilizando productos locales y una cuidada presentación. Música en directo y una atmósfera íntima completan una velada perfecta. La Gala de Fin de Año propone un menú sofisticado y festivo, acompañado de música, cotillón, brindis y sorpresas que harán del inicio de 2026 una noche inolvidable. Blau Las Caldas también ofrece menús de empresa, ideales para comidas o cenas de equipo.

Espacios privados, servicio personalizado y cocina de autor crean encuentros llenos de sabor y distinción, que pueden completarse con experiencias termales o estancias en el hotel. Entre montañas y naturaleza, Blau Las Caldas Villa Termal invita a vivir una Navidad diferente: "Lujo, calma y espíritu navideño. Todo en un mismo destino. Blau Las Caldas Villa Termal – Hazlo inolvidable".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  2. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  3. Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
  4. Luz para un misterioso suceso en Oviedo: La autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  5. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  6. La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura
  7. La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
  8. El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor

Asturies ye la comunidá peninsular qu'esporta menos agroalimentación

Asturies ye la comunidá peninsular qu'esporta menos agroalimentación

Este es el número (con tres dígitos) de puestos de trabajo que creará la Universidad Alfonso X en su aterrizaje en el Caltrava de Oviedo

Este es el número (con tres dígitos) de puestos de trabajo que creará la Universidad Alfonso X en su aterrizaje en el Caltrava de Oviedo

Galas y menús exclusivos en un entorno de lujo y bienestar

Galas y menús exclusivos en un entorno de lujo y bienestar

La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones pa ganar pesu na multinacional enerxética EDP

La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones pa ganar pesu na multinacional enerxética EDP

El trágico desconcierto de la izquierda

Pedro Silva o la decencia política

El retorno del cuplé

Plus Ultra

Tracking Pixel Contents