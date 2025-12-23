Bimenes contará con una pista deportiva cubierta en el concejo y un local multiusos. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, firmó este martes con el alcalde, Aitor García, el convenio de colaboración para financiar con 312.404 euros el desarrollo de ambos equipamientos. El encuentro para este fin tuvo lugar en el Ayuntamiento, en Martimporrra, "y supone un paso decisivo para dotar al concejo de un equipamiento moderno y funcional que impulse la práctica deportiva y la vida comunitaria", destacó la consejería.

El proyecto previsto se localiza en San Julián y la actuación permitirá rehabilitar una estructura inutilizada, concebida originalmente para albergar una piscina, y transformarla en un espacio polivalente con salas multiuso y pista cubierta. "Cultura encargó en 2024 la redacción del proyecto que ahora permitirá la recuperación y uso de la instalación a través del convenio firmado", precisan desde el Principado.

La iniciativa contempla trabajos de impermeabilización, adecuación de cubiertas, instalación de claraboyas para mejorar la iluminación natural y creación de zonas funcionales para actividades deportivas y culturales.

Según destacó la consejería, "la inversión que realiza en esta obra responde al compromiso de garantizar infraestructuras deportivas adecuadas en toda la comunidad", sobre todo en municipios de carácter rural en los que este tipo de actuaciones "resultan esenciales para fomentar la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre la juventud".

Con esta iniciativa, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte "amplía su apuesta por la actividad física y el deporte como herramientas para mejorar la salud, la educación y la formación, así como para promover valores de convivencia y dinamizar la vida social y cultural en el medio rural", incidió la consejera.