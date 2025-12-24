Éxito del "Oso Trail Proaza", con cerca de 400 corredores: “Empezamos ya a trabajar en la segunda edición”

Hugo Cerezo Blanco, Juan Tenorio Rupérez y Daniel García Pérez son los vencedores (primero, segundo y tercero respectivamente) en la categoría masculina de la primera edición del "Oso Trail Proaza", celebrada este pasado fin de semana. En la categoría femenina, ganó Patricia Fernández del Río, seguida de Rocío Díaz García y Tania Huerta Collado.

La prueba ha reunido a cerca de 400 participantes y ha sido el primer trail de montaña del municipio. El Gobierno local y la asociación organizadora, Lobo Race, valoran muy positivamente el estreno de esta cita deportiva, que ha dejado “sensaciones inmejorables” tanto entre corredores como entre vecinos y visitantes.

El trazado incluyó un tramo de la Senda del Oso, la ascensión hacia Serandi, el pico Las Airúas y el descenso por Villamejín, antes de regresar a la capital. En la parte alta, los participantes disfrutaron de paisajes espectaculares, con una fina capa de nieve caída apenas unas horas antes. Tras la carrera principal fue el turno de la categoría Andarines, con 50 participantes que completaron un recorrido de 10 kilómetros, y posteriormente la categoría infantil, en la que tomaron parte 40 niños, poniendo el broche más familiar y festivo a la mañana.

Corredores dispuestos para la salida. / A. P.

La jornada concluyó con la entrega de premios y una paella gratuita para todos los participantes en el polideportivo municipal, en un ambiente de convivencia que fue uno de los grandes protagonistas del día. Desde la organización han querido agradecer de forma especial la implicación de los voluntarios, los vecinos de Proaza, los empleados del Ayuntamiento, Protección Civil, el Ayuntamiento de Salas, el speaker Rubén.

“Muchísimas gracias a todos. Empezamos ya a trabajar en la segunda edición para que el Oso Trail Proaza siga creciendo y se consolide en el calendario de los amantes del trail”, señalan desde la organización.