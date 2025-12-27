Luz verde a la obra de un tramo de la AS-374 en Llanera

El Gobierno de Asturias saca a contratación las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera AS‑374 (Posada de Llanera–La Campana), en el tramo comprendido entre la glorieta de conexión con la AS‑17 y la localidad de Castañera. La alcaldesa de Llanera, Eva Pérez, ha celebrado que se dé impulso a esta actuación, muy demandada, y que cuenta con un presupuesto de 604.101 euros.

Las empresas interesadas en hacer la obra tienen de plazo hasta el 16 de enero para presentar sus ofertas. Una vez adjudicada y completados todos los trámites del proceso, el plazo de ejecución de los trabajos será de cinco meses. El proyecto tiene como objetivo "adecuar y reforzar las condiciones de seguridad de las diez paradas de autobús existentes en este recorrido, cinco por cada margen". La intervención permitirá configurar un itinerario más seguro, accesible y funcional, "con el fin de favorecer la movilidad sostenible y elevar la calidad del transporte público en el entorno de Llanera".

Se construirán diez nuevas paradas de autobús, equipadas con carriles de detención de tres metros de ancho y 30 de longitud. Cada una de ellas dispondrá de una acera de 1,5 metros y se habilitarán nuevos pasos de peatones con rebajes accesibles que comuniquen con seguridad ambas márgenes de la carretera.

La obra incluye, además, la creación de un itinerario peatonal protegido en la margen izquierda aprovechando el espacio disponible para hacer una acera de 1,5 metros. En la margen derecha habrá que ampliar la plataforma para ubicar las nuevas paradas y se ajustará el trazado de la senda peatonal.

"Estoy muy satisfecha con esta actuación, en la que llevamos trabajando desde mi etapa como concejala de Obras, y con la respuesta del Gobierno de Asturias ante una necesidad del concejo", indicó la alcaldesa. "Es una mejora imprescindible en materia de seguridad vial, que va a proteger a muchas personas que circulan a diario por esta carretera".