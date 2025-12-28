Quirós celebró su carrera de "San Silvestre, con 160 corredores

Quirós celebró ayer la carrera de "San Silvestre" con 160 corredores agrupados en cinco categorías principales. Comenzó a las doce del mediodía y el recorrido más largo fue de 6,3 kilómetros por los montes cercanos. Se proclamó ganador absoluto Mariano Llaneza y segundo y tercero fueron Manuel Cañón y Diego Fernández. Ana Oltra fue la primera clasificada en la categoría absoluta femenina, completando el podio Manuela Suárez y Arabela Quintana. En la imagen, la salida de la prueba absoluta desde la plaza del mercado, en la capital quirosana. | R. F. O.