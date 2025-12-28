Villaviciosa convoca a los afectados de La Barquerina

El gobierno municipal de Villaviciosa convoca este lunes, 29 de diciembre, la reunión informativa para los afectados por la situación de los edificios de La Barquerina en el conflicto con Costas a causa de un deslinde.

El acto tendrá lugar en el salón de actos del Ateneo Obrero de Villaviciosa (Calle Magdalena, 1) a las 10.00 horas y acudirá también el arquitecto municipal.