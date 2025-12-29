Luz verde a los 3,9 millones del Principado para reformar el edificio en el que se ubicará el futuro juzgado de Pravia

El Principado acaba de aprobar 3,9 millones de euros para la reforma del edificio en el que se ubicará el futuro juzgado de Pravia, es decir, para acondicionar el ala este del inmueble de La Azucarera, que acogerá esta sede. El Gobierno de Asturias se reunió ayer de manera telemática para dar luz verde a la autorización y espera poder adjudicar la actuación en la primavera de 2026.

El pasado marzo se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de Pravia y la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos para la cesión del espacio que albergará la sede judicial. El proyecto tiene una dotación de 2,1 millones y se enmarca en el Plan de Infraestructuras Judiciales del Principado, que realizará la reforma del ala este de La Azucarera, donde se dispone de 1.755 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.

Mientras, el acuerdo suscrito con la Administración autonómica prevé que el Ayuntamiento se encargará de las obras necesarias para la conexión peatonal entre la vía pública y la entrada principal del inmueble, así como de la circulación peatonal desde las plazas de aparcamiento de la parcela.

El consejero de Hacienda ya explicó tras la firma del convenio que una vez iniciadas las obras el plazo de ejecución de estas sería de 18 meses. La nueva sede de Pravia figura entre los compromisos recogidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales para los próximos diez años, que movilizará una inversión global de 77,5 millones para la mejora y modernización de este servicio público, destaca la Administración autonómica.