El naveto José Ornia, Medalla de Oro en el Certamen Internacional de Foto de Tokio

El fotógrafo José Ornia (Nava, 1963) ha ganado la Medalla de Oro en la categoría profesional de publicidad de los Tokyo International Foto Awards 2025 con un trabajo para la empresa asturiana de bicicletas MMR, del grupo Daniel Alonso. El Tokyo International Foto Awards (TIFA) es un concurso que premia trabajos fotográficos excepcionales de todo el mundo. Está abierto a fotógrafos profesionales, emergentes y aficionados mayores de 18 años, sin importar su nacionalidad. Los ganadores son seleccionados por un jurado internacional y reciben trofeos, premios en metálico, exponen su obra en Tokio y otros lugares. Ornia tiene una larga trayectoria y numerosos premios: en 2025, sin ir más lejos, ganó la Medalla de Plata en los New York Photography Awards, en la categoría de alimentos y bebidas, por una foto titulada "La danza de la sidra".