El naveto José Ornia, Medalla de Oro en el Certamen Internacional de Foto de Tokio
El fotógrafo José Ornia (Nava, 1963) ha ganado la Medalla de Oro en la categoría profesional de publicidad de los Tokyo International Foto Awards 2025 con un trabajo para la empresa asturiana de bicicletas MMR, del grupo Daniel Alonso. El Tokyo International Foto Awards (TIFA) es un concurso que premia trabajos fotográficos excepcionales de todo el mundo. Está abierto a fotógrafos profesionales, emergentes y aficionados mayores de 18 años, sin importar su nacionalidad. Los ganadores son seleccionados por un jurado internacional y reciben trofeos, premios en metálico, exponen su obra en Tokio y otros lugares. Ornia tiene una larga trayectoria y numerosos premios: en 2025, sin ir más lejos, ganó la Medalla de Plata en los New York Photography Awards, en la categoría de alimentos y bebidas, por una foto titulada "La danza de la sidra".
- Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
- El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón
- El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
- El cumpleaños feliz de un popular cura de Oviedo: 'Rezar por mí para que no pierda el humor ni el vigor
- Oviedo tiene un nuevo millonario: un único acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones