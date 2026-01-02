Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

El naveto José Ornia, Medalla de Oro en el Certamen Internacional de Foto de Tokio

Una foto de José Ornia de la serie premiada en los TIFA.

Una foto de José Ornia de la serie premiada en los TIFA.

El fotógrafo José Ornia (Nava, 1963) ha ganado la Medalla de Oro en la categoría profesional de publicidad de los Tokyo International Foto Awards 2025 con un trabajo para la empresa asturiana de bicicletas MMR, del grupo Daniel Alonso. El Tokyo International Foto Awards (TIFA) es un concurso que premia trabajos fotográficos excepcionales de todo el mundo. Está abierto a fotógrafos profesionales, emergentes y aficionados mayores de 18 años, sin importar su nacionalidad. Los ganadores son seleccionados por un jurado internacional y reciben trofeos, premios en metálico, exponen su obra en Tokio y otros lugares. Ornia tiene una larga trayectoria y numerosos premios: en 2025, sin ir más lejos, ganó la Medalla de Plata en los New York Photography Awards, en la categoría de alimentos y bebidas, por una foto titulada "La danza de la sidra".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una llanisca de 76 años que cogía poco el coche: así era la conductora que murió en la autovía al entrar por equivocación en sentido contrario y chocar brutalmente contra un autobús con 45 menores a bordo
  2. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  3. La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
  4. Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
  5. El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón
  6. El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
  7. El cumpleaños feliz de un popular cura de Oviedo: 'Rezar por mí para que no pierda el humor ni el vigor
  8. Oviedo tiene un nuevo millonario: un único acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones

Gijón disfruta del concierto de Año Nuevo en el teatro Jovellanos

Las metas de Medio Ambiente para 2026 en Gijón: rebajar el ruido y subir el reciclaje

Las metas de Medio Ambiente para 2026 en Gijón: rebajar el ruido y subir el reciclaje

El peaje del Huerna sube 60 céntimos y alcanza el precio más alto de su historia: por encima de los 16 euros

El peaje del Huerna sube 60 céntimos y alcanza el precio más alto de su historia: por encima de los 16 euros

Chris Claremont, el reinventor de los X-Men, estará en la próxima edición del Celsius 232 en Avilés

Chris Claremont, el reinventor de los X-Men, estará en la próxima edición del Celsius 232 en Avilés

El túnel de El Llano vuelve a lucir con pintadas y destrozos

El túnel de El Llano vuelve a lucir con pintadas y destrozos

El precio de la vivienda no dará tregua en 2026 en regiones como Asturias

El precio de la vivienda no dará tregua en 2026 en regiones como Asturias

Los narcos hacen campaña por Navidad: Hachís blanco y otras técnicas para ampliar el negocio

Los narcos hacen campaña por Navidad: Hachís blanco y otras técnicas para ampliar el negocio

Fuera complejos

Tracking Pixel Contents