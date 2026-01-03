Luto en Nava por el maestro José María Villaverde
J. A. O.
Luto en Nava por el fallecimiento, a los 85 años de edad, del maestro jubilado José María Villaverde Graña, quien fuera director del Colegio Público San Bartolomé de la villa sidrera durante dos décadas. Natural del municipio pontevedrés de Forcarey, el docente estaba casado con la también profesora Aida Fernández, y tenía dos hijos, Raquel y Balbino.
Villaverde, como era conocido popularmente en la villa, se inició como docente en el barrio ovetense de Ventanielles, antes de pasar por Sietes (Villaviciosa) y Priandi (Nava) como pasos previos al colegio de la capital naveta, donde ejerció como director desde 1975 a 1994 mediante la elección del consejo escolar .
La comisión de fiestas de Villabona y La Colegiata le nombró "Navetu del año" en 1998.
