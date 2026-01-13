Así es la espectacular casa de Paula Echevarría en Asturias: cinco habitaciones, gran jardín y porche acristalado

Paula Echevarría tiene en Asturias, su tierra natal, el rincón ideal para desconectar del trajín de Madrid. La actriz e influencer, que posee un espectacular chalet de estilo modernista con piscina, ubicado en una exclusiva urbanización de Villafranca del Castillo, en la capital del país, también es propietaria de otra gran casa en el municipio de Carreño.

La vivienda, que consta de cinco habitaciones, un gran jardín y un porche acristalado para protegerse de los días de lluvia, está situada concretamente en Perlora, la parroquia vecina de Candás, el pueblo en el que nació. Paula Echevarría y Miguel Torres pasan sus vacaciones de Navidades, Semana Santa y verano en una zona alejada de la población y en plena zona rural. No obstante, se trata de un pueblo muy bien comunicado con el centro de Asturias y a menos de cinco minutos de la playa de su infancia: la de Palmera de Candás.

La reforma

La casa asturiana de Paula Echevarría fue reformada por completo en 2021 por Banak Importa. Como mostró la firma y la propia influencer de casi 4 millones de seguidores, en el chalet dominan los colores neutros, las fibras naturales y la luz. La vivienda en la que la integrante del jurado del programa Got Talent es "feliz" es de inspiración mediterránea y tiene el salón y el comedor fusionados en uno.

El salón cuenta con una chimenea eléctrica, que aporta mayor calidez a la estancia, y un sofá con chaise longue de color beis, casi blanco. En la casa domina la madera, tanto en el suelo como en los muebles. Para rematar, todas las alfombras de la vivienda son de yute.

Así es la habitación de Paula y Miguel

El chalet suma cinco habitaciones. La de Paula y Miguel es de tonos nude y materiales naturales. Destaca sobre todo el cabecero, que es de tela, y el tocador de la actriz. El dormitorio de su hijo pequeño, Mike, sigue una decoración infantil, con una cama nido de color blanco. Mientras que la de su hija mayor, Daniela, que tuvo con el cantante David Bustamante, es de estilo más juvenil, con tonos blancos.