La Fresneda, urbanización con lista de espera para comprar chalés: "Nunca habíamos visto nada igual"

La Fresneda (Siero) ganó en las tres últimas décadas más de tres mil habitantes. Solo en el último año, la urbanización creció en 129 nuevos vecinos y sigue imparable. No es fruto de la casualidad. Si bien tras la pandemia hubo mucha gente que optó por cambiar sus pisos en la ciudad por casas en núcleos menos poblados y con posibilidad de disfrutar de algo de aire libre, a día de hoy las razones para elegir esta zona del concejo como lugar de residencia han cambiado considerablemente.

Alfonso Orejas, propietario de Inmobiliaria La Fresneda, explica que "en los inicios no había todos los servicios que hay ahora, que puedes hacer vida aquí completamente sin necesidad de coger el coche y esto es una ventaja muy grande". Por eso, "aquel concepto que había hace años de que esto era una ciudad dormitorio ya está muy lejos de en lo que se ha convertido a día de hoy".

El colegio, el instituto, el centro de salud, la cercanía de centros comerciales o el simple hecho de tener una farmacia o supermercado, han hecho que "cada vez sean muchas más las familias, o parejas que tienen pensado formar una, que eligen la urbanización para crear su proyecto de vida", explica Orejas. "Tenerlo todo a mano es una ventaja muy grande", añade.

"Es un lugar perfecto"

Pero no solo aspectos como los centros educativos o las buenas comunicaciones atraen población. Así opinan Kate y Alex Sikorsky, nacido en Kiev (Ucrania), que llegaron en septiembre de 2025 desde Escocia, donde residían, a La Fresneda, con sus hijos Christian, de 14 años, Iván de ocho y María de cinco, buscando un colegio internacional para que su hijo mayor pudiera seguir con los estudios iniciados en su país.

"Al principio no sabíamos dónde vivir. Buscábamos mudarnos a Asturias porque queríamos cambiar de vida y experimentar una nueva cultura, y España nos atraía mucho", comentan. A partir de matricular a su hijo mayor en el Colegio Inglés, en Llanera, empezaron a buscar un lugar cercano y alguien les sugirió La Fresneda.

"Vinimos brevemente la primavera pasada, hicimos un pequeño recorrido y nos gustó mucho", pero ahora, después de llevar un tiempo viviendo aquí "nos gusta aún más", aseguran.

"Nos dimos cuenta de que es un lugar perfecto para que una familia críe a sus hijos", añaden. En este sentido, destacan que "es seguro, tiene colegios de gran calidad, además de tiendas y clubes deportivos cerca, un parque precioso y mucha naturaleza alrededor".

"Hay muchísimas cosas que hacer para familias con niños, para pasar tiempo al aire libre y llevar un estilo de vida saludable", resume Kate Sikorsky.

El tirón imparable de esta gran urbanización sierense, con unos 5.000 habitantes, lo constatan en la inmobiliaria local. Los atractivos son tantos que "tenemos a 25 personas en lista de espera que buscan comprar un chalé de cuatro habitaciones para mudarse a La Fresneda", indica Alfonso Orejas, quien asegura que "nunca habíamos visto nada igual".

Destaca Orejas la clave de la excelente ubicación y comunicación: "Logísticamente, suele venir muy bien, porque está muy bien situado". Por ejemplo, "tenemos muchas parejas esperando por vivienda que él trabaja en Oviedo y ella en Gijón y estar en el centro, al final, es algo que les cuadra muy bien". Además, "se ha mejorado la línea de autobús y hay muy fácil acceso a la autopista, lo que hace que en cuestión de diez o quince minutos te plantas casi en cualquier sitio".

Los primeros residentes llegaron a La Fresneda en el año 1987, pero no fue hasta 1992 cuando se inauguró la Plaza Mayor. A partir de ahí, los servicios fueron aumentando y apareciendo los primeros comercios. En 1995 se creó la Asociación de Vecinos. Nacho Donate y Germán Meneses, presidente del colectivo y alcalde de barrio, respectivamente, por aquel entonces, recuerdan que "empezamos a luchar por todo aquello que considerábamos que era una prioridad".

Servicios y centros educativos

Así, se construyó el primer Centro de Salud en 1996, que se terminó quedando pequeño ante el crecimiento de población y en 2006 se iniciaron las obras para uno más grande, que fue inaugurado en 2009. Sin embargo, una de las cosas que consideraban más importante era "poder tener un colegio".

El colegio público de La Fresneda fue inaugurado el 13 de septiembre de 1999, bajo la dirección de Carmen Herrería, pero la lucha por su construcción comenzó mucho antes. La urbanización tenía alrededor de 2.200 habitantes y no contaba con ningún servicio público. Los niños de tres a seis años acudían al colegio de Lugo de Llanera, y los de Primaria iban a Lugones. Un grupo de familias decidió que aquello tenía que cambiar. "Las cosas no fueron fáciles", recuerdan Donate y Meneses. Fue con el ya fallecido José Aurelio Álvarez como alcalde de Siero cuando el proyecto de construcción del centro salió adelante. El instituto llegaría muchos años después, en 2021.

El auge de población se nota en el colegio. Durante los tres primeros cursos contó con seis unidades de Primaria y cuatro de Infantil en un solo edificio, con un total de 180 alumnos. Hoy, 26 años después de abrir, con un récord de matrícula de 446 alumnos y tras cinco ampliaciones, necesita otra. De momento, ha necesitado desdoblar aulas de varios cursos para poder abarcar la demanda.