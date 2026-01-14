Fallece a los 95 años Carmen Moutas, miembro de una conocida estirpe familiar de Pravia

Pravia despide a Carmen Moutas Menéndez, fallecida a los 95 años, miembro de una de las familias más antiguas de la nobleza local de Pravia. La Colegiata acoge un funeral por su eterno descanso este miércoles a las 12.00 horas, antes de la inhumación en el panteón familiar.

La finada es descendiente directa de Sabino Moutas y Bernardo de Quirós (1833-1916), quien fuera alcalde de Pravia durante muchos años y diputado regional, además uno de los grandes impulsores de las obras que modernizaron la villa y quien ha dado nombre al parque de la localidad. De hecho, él fue también quien cedió su Colegiata para que se convirtiese en iglesia parroquial, y la familia Moutas fue además la creadora en el siglo XIX de tres patronatos en la villa: el de San Luis, el del Santo Ángel y el Asilo de las monjas.

Asimismo, la familia es la responsable de la edificación de buena parte de las casas históricas de la capital praviana, y suyo fue también el conocido Palacio de Moutas, transformado en la actualidad en un espacio para la celebración de eventos.

Carmen Moutas, viuda de José Ignacio Casariego Collantes, tuvo tres hijos: José Ramón, María e Ignacio Casariego Moutas, y la familia reside en la actualidad en Oviedo. Este mismo martes tuvo lugar un funeral por Carmen Moutas en la iglesia parroquial ovetense del Corazón de María, antes de la despedida que se le brindará en su tierra natal.