Elio Castaño, único edil de IU en Muros de Nalón y enfrentado al Alcalde socialista, deja el Ayuntamiento

El concejal y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Muros de Nalón, Elio Castaño Suárez, deja sus cargos municipales y será sustituido por la número dos de la candidatura en las últimas elecciones, Carmen Ardura Parrado, que asumirá la responsabilidad institucional de la coalición en el Consistorio.

La abstención de Elio Castaño, único edil de IU, fue clave para que el socialista Celestino Novo fuera elegido alcalde de Muros de Nalón tras las elecciones de 2023, cuando el PSOE, lista más votada, empató a cuatro concejales con el PP y la llave de la gobernabilidad recayó en la coalición.

Sin embargo, las relaciones del edil con el PSOE y con el regidor no han sido las mejores en lo que va de mandato municipal. Buena prueba de ello es que Elio Castaño firmó en febrero de 2025 un comunicado conjunto con el PP en el que se denunciaba públicamente la "falta de transparencia y de compromiso en cumplir lo acordado" por parte del Alcalde, cuyas formas de gobernar criticaban ambas formaciones por "antidemocráticas".

El concejal de IU abría, incluso, la posibilidad de plantear una moción de censura contra Novo que llevara al PP al gobierno municipal. "Es una opción más y está ahí, pero antes vamos a dar algo de margen y ver si el PSOE entiende que ya no tiene la mayoría absoluta de la que han disfrutado durante décadas en Muros. Nos necesitan, a IU y a PP, para gobernar, que no se olvide el Alcalde. No deben ningunearnos", explicó el portavoz de Izquierda Unida a LA NUEVA ESPAÑA.

Castaño mantuvo el pasado mes de mayo, durante 17 días, un encierro en el ayuntamiento de Muros de Nalón en protesta por la "limpieza étnica, un auténtico genocidio, que Israel está cometiendo en la franja de Gaza". n