IU denuncia "averías constantes" en la red de aguas de Noreña: "Está obsoleta y necesita intervención urgente"

Izquierda Unida (IU) de Noreña ha denunciado la rotura de una tubería en la parte baja de la Villa Condal, detectada el miércoles pasado, que "ha puesto de manifiesto una vez más la debilidad de la red de abastecimiento de agua potable en su parte más antigua, así como la pobre capacidad de respuesta del Servicio Municipal de Agua".

Según el aviso publicado por el Ayuntamiento de Noreña, el corte del suministro se produciría el jueves 15 de enero de 2026, entre las 10:00 y las 12:00 horas, para reparar la avería. Sin embargo, "la avería no ha podido ser reparada, y según la información disponible, no se podrá intervenir hasta, como mínimo, el martes día 20, lo que pone de manifiesto la falta de medios y la muy limitada capacidad de respuesta del Servicio Municipal de Agua", alerta IU. "Que para reparar una avería en la red de abastecimiento de agua se tarde una semana, despilfarrando miles de litros de agua potable, es inaceptable en un servicio público básico y fundamental", denunciaJavier Ardura, portavoz del grupo municipal de IU Noreña.

El grupo sostiene que no se trata de un hecho casual, sino "de la consecuencia directa de años de abandono deliberado del Servicio Municipal de Agua por parte del gobierno de IPÑ". IU Noreña "lleva años reclamando el refuerzo del servicio, tanto en medios humanos como técnicos, frente a una estrategia que pasa por ahogar los servicios públicos para justificar futuras privatizaciones", subraya Ardura.

La avería se ha producido en una tubería de fibrocemento, "un material obsoleto que debería haber sido sustituido hace años". En la red de abastecimiento de Noreña queda aún más de un kilómetro de tuberías de este tipo, "lo que supone un riesgo permanente de nuevas roturas y cortes de suministro e impiden, entre otras cosas, que se pongan en marcha las bombas para solucionar la falta de presión en buena parte de la Villa Condal", lamenta.

"El mapa de la red de abastecimiento es vetusto, inexacto y ni siquiera está digitalizado, lo que dificulta enormemente la localización de averías, puntos de corte, etcétera, ralentizando cualquier intervención", asegura, y esta carencia, unida a" la escasez de medios técnicos y humanos y a un mantenimiento muy deficiente durante años, explica la lentitud con la que el Ayuntamiento responde ante incidencias como la actual".

Por todo ello exigen "información veraz y completa a la ciudadanía, el refuerzo inmediato del Servicio Municipal de Agua, una inversión urgente en la renovación de la red, especialmente en la sustitución de tuberías de fibrocemento, la actualización y digitalización del mapa de la red de abastecimiento y una apuesta clara por la gestión pública, directa y de calidad del agua".