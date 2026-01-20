Nava organiza "días sin cole" para las fiestas de Carnaval: así se puede participar

El Ayuntamiento de Nava ha organizado varios "días sin cole" para facilitar la conciliación a las familias durante el próximo Carnaval. Las actividades tendrán lugar los días 13, 16 y 17 de febrero, durante las jornadas no lectivas, y están dirigidas a niños de entre 4 y 12 años.

A lo largo de dichos días se pondrán en marcha varios talleres, actividades musicales y de elaboración de disfraces, para que los más pequeños puedan pasar un rato entretenido en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Son propuestas gratuitas y es necesario inscribirse para poder participar en ellas en la Casa de la Cultura Marta Portal de la capital naveta. Con ello, se busca ayudar a los padres a combinar sus trabajos con los días libres de los pequeños, como ya sucedió en otras fiestas como las de las pasadas navidades.