Nava organiza "días sin cole" para las fiestas de Carnaval: así se puede participar

Las plazas son limitadas y es necesario apuntarse en la Casa de la Cultura Marta Portal

Actividades de Carnaval en Nava en una imagen de archivo

Actividades de Carnaval en Nava en una imagen de archivo / manuel noval moro

Luján Palacios

Luján Palacios

Nava

El Ayuntamiento de Nava ha organizado varios "días sin cole" para facilitar la conciliación a las familias durante el próximo Carnaval. Las actividades tendrán lugar los días 13, 16 y 17 de febrero, durante las jornadas no lectivas, y están dirigidas a niños de entre 4 y 12 años.

A lo largo de dichos días se pondrán en marcha varios talleres, actividades musicales y de elaboración de disfraces, para que los más pequeños puedan pasar un rato entretenido en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Son propuestas gratuitas y es necesario inscribirse para poder participar en ellas en la Casa de la Cultura Marta Portal de la capital naveta. Con ello, se busca ayudar a los padres a combinar sus trabajos con los días libres de los pequeños, como ya sucedió en otras fiestas como las de las pasadas navidades.

