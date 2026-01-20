Proaza celebra las Jornadas de los Nabos y el Queso de Fuente: esta es la oferta culinaria y cultural para el fin de semana
Una degustación popular de quesos es la gran novedad de este año
J. M. A.
Proaza celebra este fin de semana la 38.ª edición de las Jornadas de Los Nabos y el Queso de Fuente, una variedad originaria del concejo que solo se puede disfrutar en esta cita debido al escaso número de elaboradores que permanecen en activo. Pote, pan de escanda y casadielles completan el menú.
Sidrería Benjamín-Casa Clemente, Hotel Torrepalacio, La Senderuela y el Manantial son los restaurantes que participarán en las jornadas, todos ellos con menús a un precio único de 22 euros por persona. Los locales hosteleros recomiendan reservar con antelación.
La oferta gastronómica se verá reforzada con actividades lúdicas y culturales. Así, habrá mercado tradicional de artesanía y alimentación en la plaza de la Abadía, música y, como gran novedad de este año, una degustación gratuita de Queso de Fuente para los asistentes.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- Obras en dos de los túneles más transitados de Asturias: habrá cortes desde este lunes y durarán dos semanas