Proaza celebra las Jornadas de los Nabos y el Queso de Fuente: esta es la oferta culinaria y cultural para el fin de semana

Proaza celebra este fin de semana la 38.ª edición de las Jornadas de Los Nabos y el Queso de Fuente, una variedad originaria del concejo que solo se puede disfrutar en esta cita debido al escaso número de elaboradores que permanecen en activo. Pote, pan de escanda y casadielles completan el menú.

Sidrería Benjamín-Casa Clemente, Hotel Torrepalacio, La Senderuela y el Manantial son los restaurantes que participarán en las jornadas, todos ellos con menús a un precio único de 22 euros por persona. Los locales hosteleros recomiendan reservar con antelación.

La oferta gastronómica se verá reforzada con actividades lúdicas y culturales. Así, habrá mercado tradicional de artesanía y alimentación en la plaza de la Abadía, música y, como gran novedad de este año, una degustación gratuita de Queso de Fuente para los asistentes.