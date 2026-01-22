Indignación en la Ciudad de Vacaciones de Perlora por la caída de un gran árbol que "llevaba 20 días pendiendo de un hilo": "Pudo haber una desgracia"
Las fuertes rachas de viento de la borrasca "Ingrid" acabaron por derribar el árbol
M. G. S.
Lo que este jueves pasó en la Ciudad de Vacaciones de Perlora es la caída anunciada de un árbol de enormes dimensiones, que pudo causar "una desgracia", según denuncian sus usuarios. El árbol "llevaba veinte días pendiendo de un hilo" y acabó por desplomarse sobre la carretera principal del complejo carreñense, por efecto de las enormes rachas de viento que está registrando Asturias por el paso de la borrasca "Ingrid".
"Menos mal que no cayó encima de nadie", dicen, aliviados, los vecinos de Carreño, que se cansan de denunciar una y otra vez el estado de abandono de la ciudad residencial de Perlora, que espera como agua de mayo el plan aprobado por el Principado para su reforma interior.
El árbol no ha sido retirado, sino que la zona se encuentra rodeada por conos para señalizar el peligro. Pero hay más riesgos para los usuarios: "Hay una caña en otro árbol que lleva meses colgando". Esta caña, también de grandes dimensiones, se encuentra en uno de los árboles de la entrada al complejo, sin que nadie la haya retirado todavía.
