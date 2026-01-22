Nava organiza los "Días sin cole", actividades de conciliación para las vacaciones de Carnaval

El Ayuntamiento de Nava organiza varias actividades dirigidas a los más jóvenes para los días no lectivos con motivo del Carnaval. La iniciativa, bautizada como "Días sin cole" y enfocada a favorecer la conciliación de las familias con hijos, está dirigida a niñas y niños de entre 4 y 12 años y se desarrollará los días 13, 16 y 17 de febrero, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

El programa incluirá actividades lúdicas y educativas como música, talleres creativos y disfraces, y tendrá lugar en la Casa de la Cultura Marta Portal. Las inscripciones podrán realizarse directamente en este espacio o a través del teléfono 984 29 38 88.

Noticias relacionadas

Esta actividad se enmarca dentro de las políticas municipales de Igualdad y conciliación impulsadas por el Ayuntamiento de Nava, en colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer y con el apoyo del Ministerio de Igualdad a través del programa Corresponsables.