El Festival de la Sidra de Nava de este año ya tiene cartel anunciador: esta es la obra ganadora del concurso

El XLIX Festival de la Sidra, que celebrará en Nava el próximo mes de julio, ya tiene cartel anunciador. Se trata de una obra del valenciano Borja Tur Aguilar que ha sido seleccionada por un jurado compuesto por los artistas locales Leocadio Redondo (cronista oficial del concejo), Breza Cechini Ríu y Juan Giordano Winter. El edil Jairo Palacios Vigil actuó como secretario. El diseño premiado, titulado con "S de sidra", se basa en el rito del escanciado, con una manzana a modo de cabeza del echador, e incorpora los tonos verdes característicos de la botella tradicional.

En total, al concurso convocado por el Ayuntamiento de Nava para elegir el cartel anunciador del festival de este año se presentaron dieciséis obras. El ganador se lleva un premio de 1.500 euros. Además, el jurado también decidió entregar un galardón infantil, que recayó en Lucía García Secades, a la que se hará entrega de una tablet y un vale para material didáctico, todo ello valorado en 500 euros.

El cartel ganador. / A. N.

Como viene siendo habitual en los últimos años, el cartel ganador se imprimirá en una lona de gran tamaño que se colocará en la plaza de Manuel Uría de la villa. Además, desde el Ayuntamiento se anima a todos los vecinos y amantes de la bebida más asturiana a compartir la imagen a través de redes sociales, para colaborar en la promoción del festival de Nava, pionero de cuantas fiestas de la sidra se celebran en la región a lo largo del año.

Borja Tur Aguilar es un arquitecto formado en la Universidad Politécnica de Valencia que compagina su desempeño profesional con el diseño gráfico, la fotografía y la creación artística muy vinculada al mundo fallero. Así, en 2011 obtuvo el primer premio en la categoría de estudiantes del concurso de la Junta Central Fallera. En 2021 creó el cartel anunciador de las Fallas de Burriana, en 2022 ganó el concurso internacional de carteles de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe y un diseño suyo acaba de ser seleccinado también para promocionar las fallas de Játiva de este año.

El Festival de la Sidra aspira a ser Fiesta de Interés Turístico Internacional de la mano de la declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, reconocimiento que se hizo oficial el 4 de diciembre de 2024. Aunque la "folixa" se concentra en el sábado, "día grande", el programa de actos del evento se extiende a lo largo de una semana. El festival se abre con las rondas clasificatorias del concurso a las mejores sidras naturales elaboradas en el Principado y en Nava, así como a las variedades de nueva expresión y derivados de la manzana. Además, también tiene lugar un ciclo de conferencias relacionadas con el sector y que se agrupan en el denominado Sidraforum.

Una de las grandes novedades de los últimos años ha sido la salida artística de dibujo urbano, titulada "Escarabayando en el Festival de la Sidra". Del sábado festivo ya se ha convertido en tradición la degustación matinal de sidra natural, con diversos llagares invitados. Además, se hace entrega del premio "Etiqueta más guapina" y tiene lugar el "bautizu sidreru" para aquellos niños nacidos entre la última edición del festival y la presente. También se procede al acto de hermanamiento de todas las sidras de Asturias, organizado por la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias. El pregón y la ruta de la sidra, con miles de litros repartidos de forma gratuita entre los asistentes, completan la programación sabatina. Del domingo destaca el concurso de escanciadores, el más prestigioso de la región.