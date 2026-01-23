Luz verde a la ampliación del saneamiento de San Esteban, en Muros de Nalón, que beneficiará a 600 personas
La obra, licitada en 685.062 euros, "garantizará un tratamiento adecuado de los vertidos de varias viviendas del paseo marítimo, de las piscinas municipales y de un restaurante en el entorno del puerto"
P. T.
Luz verde a la ampliación del saneamiento de San Esteban, en Muros de Nalón. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de licitar el proyecto, con un presupuesto de 685.062 euros para una obra que beneficiará a unas 600 personas y "garantizará un tratamiento adecuado de los vertidos de varias viviendas del paseo marítimo, así como de las piscinas municipales y de un restaurante situados en el entorno del puerto". "Las aguas residuales se conducirán desde la zona del paseo marítimo hasta la red de saneamiento de San Esteban y, de allí, a la estación depuradora del Bajo Nalón, en Soto del Barco, para su tratamiento", añade la Administración autonómica.
Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 17 de febrero para presentar sus ofertas para el desarrollo de un proyecto que incluye la construcción de dos estaciones de bombeo para impulsar el transporte de las aguas residuales en un ámbito de orografía llana y con cierta distancia entre los puntos de vertido y la red existente. También se colocarán 900 metros de tubería, de los que 565 se corresponden al conducto de impulsión del bombeo y los otros 335 a los colectores de recogida de vertidos.
"Esta obra, que supondrá una gran mejora de este servicio básico esencial y de la protección del entorno natural, refuerza el compromiso del Gobierno de Asturias con la cohesión territorial y la prevención de problemas ambientales, al dotar de infraestructuras modernas y fiables a los concejos rurales", destaca la consejería.
