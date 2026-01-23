“Pravia, naturaleza que fluye”, lema del concejo en Fitur para un territorio “en que el viajero disfruta de manera sosegada de un entorno único”

“Pravia, naturaleza que fluye”. Es el lema con el que el municipio ha acudido a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para destacar la riqueza de sus recursos naturales y ofrecer una panorámica de un territorio “en que el el viajero podrá disfrutar de manera sosegada de un entorno único”.

A lo largo de estos tres días los representantes del municipio han mantenido cerca de una treintena de encuentros con empresas del sector turístico y medios de comunicación realizando una intensa labor promocional. Además han acompañado a empresarios locales en su labor de promoción y posicionamiento, destaca el regidor, David Álvarez.

Tras acudir a los actos oficiales este viernes, el regidor destacó “los buenos datos del turismo en los últimos años en Pravia, refrendados por el gran número de proyectos puestos en marcha por la iniciativa privada a lo largo de estos meses”. También incidió en “la importancia de venir a Fitur con la hoja de ruta clara y sabiendo qué puntos resulta importante fortalecer y promocionar”.

En esta línea, subrayó "este año hemos centrado el discurso en complementar estas acciones a través de las experiencias turísticas vinculadas al medio natural”.