Cadasa licita por 8,1 millones el proyecto que garantizará el suministro a Pravia
P. T.
Luz verde del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) a una inversión de 8.123.058 euros para licitar las obras de extensión de su infraestructura en Pravia. La iniciativa "permitirá dotar al municipio de un segundo sistema de alimentación que garantizará el suministro en cualquier época del año y beneficiará a más de 6.400 habitantes".
La actuación prevé instalar 9.460 metros de tubería para conectar la conducción entre Muros de Nalón y el depósito municipal de Pravia. También desarrollar los ramales hacia los depósitos de Los Cabos y Santianes. Además, el proyecto se ha diseñado previendo la posibilidad de extender en un futuro el suministro hasta Salas.
La actuación forma parte del Plan de Inversiones 2022-2032 de Cadasa, que tiene por objetivo es garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes a los municipios e industrias del área central y de la costa occidental de Asturias, así como ampliar el servicio a nuevas localidades.
