Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Cadasa licita por 8,1 millones el proyecto que garantizará el suministro a Pravia

Reunión de la comisión delegada de Cadasa, presidida por el consejero Alejandro Calvo.

Reunión de la comisión delegada de Cadasa, presidida por el consejero Alejandro Calvo. / Cadasa

P. T.

Oviedo

Luz verde del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) a una inversión de 8.123.058 euros para licitar las obras de extensión de su infraestructura en Pravia. La iniciativa "permitirá dotar al municipio de un segundo sistema de alimentación que garantizará el suministro en cualquier época del año y beneficiará a más de 6.400 habitantes".

La actuación prevé instalar 9.460 metros de tubería para conectar la conducción entre Muros de Nalón y el depósito municipal de Pravia. También desarrollar los ramales hacia los depósitos de Los Cabos y Santianes. Además, el proyecto se ha diseñado previendo la posibilidad de extender en un futuro el suministro hasta Salas.

Noticias relacionadas

La actuación forma parte del Plan de Inversiones 2022-2032 de Cadasa, que tiene por objetivo es garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes a los municipios e industrias del área central y de la costa occidental de Asturias, así como ampliar el servicio a nuevas localidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  4. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  5. Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
  6. Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
  7. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
  8. ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias

Cadasa licita por 8,1 millones el proyecto que garantizará el suministro a Pravia

Cadasa licita por 8,1 millones el proyecto que garantizará el suministro a Pravia

Brekalo empieza a tener ofertas: Hertha Berlin lidera la carrera por hacerse con el extremo croata

Brekalo empieza a tener ofertas: Hertha Berlin lidera la carrera por hacerse con el extremo croata

Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia

Multado con 200 euros por no pagar 6 euros en su momento por el mecanismo de seguridad obligatorio que acompaña a la baliza V-16: la Guadia Civil revisa la guantera de los coches asturianos

Multado con 200 euros por no pagar 6 euros en su momento por el mecanismo de seguridad obligatorio que acompaña a la baliza V-16: la Guadia Civil revisa la guantera de los coches asturianos

Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia

"No cometas imprudencias por hacer una foto": el aviso de Emergencias a los asturianos ante la alerta naranja por olas de 8 metros

"No cometas imprudencias por hacer una foto": el aviso de Emergencias a los asturianos ante la alerta naranja por olas de 8 metros

Wargaming estrena la serie de vídeos Foundations con cantidad de contenido sobre World of Tanks HEAT

Wargaming estrena la serie de vídeos Foundations con cantidad de contenido sobre World of Tanks HEAT

Estas etiquetas termoadhesivas para la ropa de menos de 20 € son las más resistente y fáciles de colocar

Estas etiquetas termoadhesivas para la ropa de menos de 20 € son las más resistente y fáciles de colocar
Tracking Pixel Contents