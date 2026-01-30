Llamada urgente a la solidaridad: Muros de Nalón reclama el mayor apoyo para la carrera de "El Ángel de Javi", este sábado, con salida de la Plaza del Marqués

Llamada urgente a la solidaridad. Muros de Nalón acoge este sábado una carrera a favor de la iniciativa "El Ángel de Javi", que recauda fondos para ayudar a un niño de 8 años que lucha con valentía contra el síndrome NEDAMSS. La actividad, que se puede realizar corriendo, caminando, animando o participando mediante un donativo, sale de la Plaza del Marqués de Muros a las 12.30 horas.

La inscripción (junto con la camiseta conmemorativa) tan solo cuesta 5 euros y puede realizarse de manera presencial en el Ayuntamiento de Muros o por mail a través de este correo: sanidad@murosdenalon.es. La participación está abierta a todas las edades y los promotores animan a a acudir o colaborar con un donativo aunque no se participe en la carrera.

La historia del pequeño

Javi, el niño afectado, y su entorno luchan para lograr fondos con los que costear una terapia génica experimental existente en Estados Unidos que podría darle una esperanza real. Para poder acceder a ella necesitan un millón y medio de dolares y la familia y allegados trabajan con distintas iniciativas para reunir la ayuda necesaria para que el pequeño pueda tratarse.

Noticias relacionadas

"El Ángel de Javi" cuenta con una web (elangeldejavi.es) en la que se explican las diferentes formas de colaborar, a través de este tipo de eventos deportivos y otras propuestas solidarias, como los llamados "ladrillos blancos virtuales", que se pueden comprar para contribuir con 11 euros a seguir dando pasos hacia el objetivo de que el pequeño pueda recibir su terapia.