Nacho Vegas: La ternura es un camino para recorrer juntos

Volvió Nacho Vegas a estrenar en casa, esta vez en Infiesto, en La Benéfica, empeñado, como había deslizado el día anterior en Mieres, en presentar estas "Vidas semipreciosas" en lugares perguapos, rodeado de gente hermosa. La del sábado, segunda fecha de su nueva gira, fue por ese camino, celebrando una hermandad extendida entre el público, la banda y los lugares en los que se canta. De esa preciosa comunión acabaría dando fe uno de los momentos más emocionantes de la noche, cuando Vegas invitó al escenario a Rubén Bada, Leticia Baselgas y Rodrigo Cuevas (impulsor de La Benéfica) para interpretar "Seis pardales", la canción dedicada a Las Seis de la Suiza que cuenta con la colaboración de ese mismo trío en el disco. La interpretación, puño en alto, folklore tradicional de resistencia, emocionó a los de arriba y los de abajo. Ese "canto a favor de estar en contra", como recita en otra del nuevo LP, "Los asombros", también en el repertorio del sábado noche.

Para esta nueva gira Nacho ha mantenido algunos éxitos muy efectivos en directo que ya incorporó en pasados tours, como la portentosa "La pena o la nada", último bis, con un set de percusión al centro para liberación del cantante y un Joseba Irazoki descoyuntándose encima de la guitarra eléctrica hasta sacarle sangre y verdad. Nadie lo hace como él. El músico vasco volvió a aportar los mejores ingredientes de la noche, atento siempre al arreglo preciso, extrayendo texturas de crujidos y lamentos en la medida exacta para catapultar las canciones de Nacho Vegas a un lugar mayor.

Tampoco faltó "La gran broma final", muy celebrada por el auditorio y con el cantante en el justo éxtasis de desgarro y accidente que exige la composición. Entre las novedades, además de las nuevas composiciones del disco, donde "Deslenguarte" y sus "mecagoendios" se han convertido en solo dos conciertos en un éxito instantáneo, apareció "Bravo", de su disco con Bunbury, solemne y con las carnes abiertas. Y también se atrevió -violenta y festiva- con una composición difícil pero de esas que entran en el corpus más story-telling del de Gijón, "A ver la ballena". Para ejecutarla, aprovechó un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA donde esconder la kilométrica letra y presentarla como una lectura de una columna de la hemeroteca, ya que no en vano la letra empieza con una referencia a la aparición de un rorcual en San Lorenzo el 11 de octubre de 1984.

Sonaron Crujidos", alegre en su derrota, "Nuevos planes, idénticas estrategias" y en el tramo final "Morir y matar", "Les ales" o "Ser árbol".

La banda, con la incorporación de Miren Narbaiza a la segunda guitarra y que completan el infalible Manu Molina a la batería, Hans Laguna al bajo y Ferran Resines a las teclas sonó redonda y precisa, con un sonido ajustado a las necesidades y con una larga presentación en el escenario de cada uno de ellos que Nacho Vegas convirtió en algo mucho más allá del trámite, agradeciendo a mánagers, oficina, tour mánagers y todo tipo de ángeles de la guardia que le acompañan en este hermoso camino hacia la ternura por el que sigue caminando, sin miedo y con convencimiento.