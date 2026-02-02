Tekila y Gran Parada de Pontevedra, entre las orquestas que actuarán en el carnaval "de cine" de Candás

Candás volverá a convertirse en uno de los epicentros del Antroxu asturiano con el cine como temática y una intensa programación festiva que se desarrollará del 14 al 17 de febrero. Cuatro días repletos de propuestas lúdicas, culturales y musicales que abarcan desde talleres y animación infantil hasta grandes verbenas y desfiles, con el objetivo de implicar a vecinos y visitantes de todas las edades.

La programación arrancará el sábado 14 con un marcado carácter familiar durante la mañana. A partir de las 11.30 horas, el Centro Polivalente acogerá un taller de cocina centrado en la elaboración de galletas sin gluten, sin azúcar y veganas. Ya por la tarde, el espectáculo del Mago Martín dará paso a una larga noche musical, con sesiones del DJ Dani Vietes, intercaladas con la actuación de la orquesta Tekila, que animará la madrugada hasta bien entrada la noche.

El domingo 15 estará dedicado especialmente al público infantil y a la creatividad carnavalera. Durante la mañana se celebrará un taller de confección de disfraces para adultos, limitado a veinte personas. Por la tarde se repetirá la experiencia para los más pequeños. Uno de los momentos más esperados llegará a las 16.30 horas, con la visita de Minnie y Mickey, acompañada de una sesión de pintacaras. La jornada concluirá con un pasacalles por Candás, protagonizado por la Orquestina La Xarangana, que llevará el ambiente festivo a distintos puntos de la villa.

El lunes 16 será el "día grande" del Antroxu candasín. La tarde comenzará con la música de la fanfarria "Pepe el Chelo y sus marchosos", seguida de la Bandina Los Gascones. A partir de las 19.00 horas se abrirá el photocall, antes del tradicional desfile de carnaval por las calles Les Candases, Ramón y Cajal, Braulio Busto, El Rosal y Les Conserveres. Tras la entrega de premios, la noche se alargará con el DJ Nacho Otero y la actuación de la orquesta Gran Parada de Pontevedra, que pondrá ritmo a la madrugada.

El Antroxu se despedirá el martes 17 con una jornada nuevamente pensada para los más pequeños, con photocall y desfile infantil con los personajes Bluey y Bingo. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán a la carpa de la plaza. La clausura llegará con el tradicional entierro de la sardina, acompañado por la Banda Gaites Candás y Les Ayalgues, poniendo el broche final a cuatro días de gran animación.