IU de Noreña denuncia el impago de las subvenciones municipales al Ampa del instituto de la villa condal

Izquierda Unida (IU) de Noreña ha denunciado el impago de la subvención municipal correspondiente al año 2024 a la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del instituto de la villa, una situación que ha tenido "consecuencias negativas e importantes para las familias y para el alumnado del centro educativo", afirman desde la coalición.

Al inicio del presente curso escolar, IU ya alertó de la falta de abono de las cantidades comprometidas por el Ayuntamiento, lo que que impidió a la Ampa adquirir los libros de texto destinados al alumnado que los necesitaba. "Esta situación provocó que muchos estudiantes comenzasen el curso sin disponer del material escolar básico, generando un perjuicio evidente", sostiene Francisco Javier Ardura, edil de la formación.

"En muchos casos", asegura, las familias "se vieron obligadas a asumir un desembolso económico elevado e imprevisto para poder garantizar que sus hijos contasen con los libros necesarios", mientras que "otras no pudieron hacerlo de inmediato, agravando situaciones de vulnerabilidad que deberían ser atendidas y no ignoradas por la administración municipal".

Desde el propio Ampa del centro se denuncia que tras aceptar formalmente la subvención cuando así se les requirió desde el Ayuntamiento, "a día de hoy no se ha procedido al abono de la cantidad acordada". Asimismo, la asociación de madres y padres señala que, pese a haber intentado contactar en numerosas ocasiones con el equipo de gobierno, "no hemos recibido respuesta, ni información sobre el estado de la tramitación ni sobre un posible calendario de pago".

"Estamos ante una situación absolutamente inaceptable, que pone de manifiesto el desorden y la falta de rigor con la que se está gestionando el Ayuntamiento", denuncia Ardura. A su juicio, "no se puede permitir que una ayuda destinada a garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad quede bloqueada durante meses sin ninguna explicación". Además, alerta del "agravio comparativo que sufren estas asociaciones que participan de las subvenciones por concurrencia competitiva con respecto a las que las reciben nominativamente". "El Ayuntamiento de Noreña ha creado dos categorías de asociaciones, de primera y de segunda", lamenta el portavoz de IU.

El concejal de IU recalca, además, que numerosas asociaciones de la villa condal no han cobrado las subvenciones correspondientes a 2024, lo que, según apunta, "está poniendo en riesgo su funcionamiento ordinario y la continuidad de actividades sociales, culturales y educativas fundamentales para Noreña".