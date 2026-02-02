Proaza celebró la Feria de las Candelas y San Blas con buenas ventas de caballos y precios a la baja
La cita incluyó puestos de alimentos tradicionales y otros productos
J. M. A.
Proaza
Proaza celebró la Feria de las Candelas y San Blas. Debido a la prohibición de la Consejería de Medio Rural por la Dermatosis Nodular Contagiosa no se permitio la presencia de ganado vacuno, si bin tampoco hubo ni caprino ni ovino.Los asistentes también pudieron disfrutar de puestos de venta de alimentación y otros productos.
En el recinto ferial se dieron cita unas 500 cabezas de ganado caballar, más de lo que previsto por la organización municipal. Se cerraron bastantes tratos, pero los profesionales lamentaron la bajada de los precios.
