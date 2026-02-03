La Fiscalía solicita la condena de una mujer de Noreña acusada de apoderarse de 44.000 euros de la cuenta de su madre, anciana y con Alzheimer
La encausada, con autorización en la cuenta de su progenitora, realizó retiradas diarias de 1.000 euros durante cuatro meses, aprovechando que vivía con ella y carecía de la capacidad de tomar decisiones
L. Rodríguez
La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena a un año y seis meses de prisión de una mujer acusada de apoderarse de 44.000 euros de la cuenta de su madre, una persona mayor y con Alzheimer. La vista oral se celebrará este miércoles, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.
La anciana, nacida en 1932, falleció el 16 de abril de 2023. En la fecha en la que ocurrieron los hechos objeto de acusación vivía en el municipio de Noreña con su hija, la acusada. En 2014 se le diagnosticó Alzheimer, enfermedad que le produjo un deterioro progresivo de las funciones cognitivas y de las capacidades funcionales de la vida diaria y déficits en tareas complejas. Como consecuencia de ello, en 2019 carecía de la capacidad adecuada para tomar decisiones en materia patrimonial y personal.
Antes de recibir el diagnóstico, en 2004, la mujer había hecho un testamento notarial en el que nombraba herederos a sus tres hijos por partes iguales, y además legó a la acusada la mitad del tercio de libre disposición bajo condición de que la cuidara.
Los hechos
La madre de la acusada era titular de una cuenta corriente en la cual su hija estaba autorizada y en la que, con conocimiento de la progenitora, realizaba reintegros de manera periódica de determinadas cantidades atendiendo a la voluntad de su madre. En abril de 2019 se abonó en la cuenta indicada la cantidad de 30.000 euros procedente de un depósito.
Aprovechando esta circunstancia, y que en ese momento la anciana ya carecía de capacidad de tomar decisiones de manera voluntaria y libre, la encausada decidió hacerse con buena parte del dinero depositado en la cuenta. En este sentido, a partir del mes de julio y al menos hasta octubre de 2019, efectuó retiradas de efectivo en repetidas ocasiones, casi diariamente y siempre por la misma cantidad de 1.000 euros, llegando a sustraer un importe total de 44.000 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, por lo que solicita que se condene a la acusada a un año y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y multa de 14 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, pide que corra con la mitad de los gastos de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice al resto de los herederos con 44.000 euros, más los intereses legales correspondientes.
