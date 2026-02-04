Noreña conmemora con un taller el día de la mujer y la niña en la ciencia

La concejalía de Infancia de Noreña ha programado la actividad "Vamos a pescar sardinas a la carrera", iniciativa con el objetivo de "fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes del municipio, visibilizando el papel de la mujer en la ciencia y eliminando los estereotipos de género que limitan su desarrollo profesional" en las denominadas áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La cita es el ueves, 12 de febrero, de 17.00 a 18.30 horas, en la biblioteca municipal y está dirigida a niñas y niños de 4 años en adelante. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse en la biblioteca, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.