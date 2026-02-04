Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noreña conmemora con un taller el día de la mujer y la niña en la ciencia

Las actividades se desarrollarán el 12 de febrero en la biblioteca

P. T.

Noreña

La concejalía de Infancia de Noreña ha programado la actividad "Vamos a pescar sardinas a la carrera", iniciativa con el objetivo de "fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes del municipio, visibilizando el papel de la mujer en la ciencia y eliminando los estereotipos de género que limitan su desarrollo profesional" en las denominadas áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La cita es el ueves, 12 de febrero, de 17.00 a 18.30 horas, en la biblioteca municipal y está dirigida a niñas y niños de 4 años en adelante. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse en la biblioteca, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

Cangas del Narcea ya tiene fecha para el visionado del documental sobre su vecino más roquero, Diego “Bull” Avello

Despiden a la trabajadora de un supermercado por vender productos caducados a un cliente

Gijón reclama una atención más humana en el Día Mundial contra el Cáncer: "Somos personas con familia, trabajo, vida social y salud mental"

