Noreña conmemora con un taller el día de la mujer y la niña en la ciencia
Las actividades se desarrollarán el 12 de febrero en la biblioteca
P. T.
Noreña
La concejalía de Infancia de Noreña ha programado la actividad "Vamos a pescar sardinas a la carrera", iniciativa con el objetivo de "fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes del municipio, visibilizando el papel de la mujer en la ciencia y eliminando los estereotipos de género que limitan su desarrollo profesional" en las denominadas áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
La cita es el ueves, 12 de febrero, de 17.00 a 18.30 horas, en la biblioteca municipal y está dirigida a niñas y niños de 4 años en adelante. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse en la biblioteca, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.
