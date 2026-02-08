Santolaya (Cabranes) celebró el Carnaval con El Tenderete, un mercado local que llenó la plaza de color, circo y música

Santolaya celebró este domingo una nueva edición de "El Tenderete", un mercado local que coincidió con los carnavales de Cabranes y que convirtió la localidad en un espacio de encuentro festivo, cultural y comunitario.

La jornada se desarrolló durante toda la mañana con un mercado abierto al público en el que se dieron cita propuestas de artesanía, huerta, productos locales y artículos de segunda mano, reforzando el compromiso del evento con la economía local, los oficios tradicionales y el consumo responsable.

El programa incluyó una cuidada oferta de actividades para todos los públicos. A las 12.00 horas el público disfrutó de un espectáculo de circo familiar a cargo de "La Troupezon", que ofreció un show dinámico y participativo que despertó el entusiasmo de grandes y pequeños. Paralelamente, se desarrollaron actividades artísticas dirigidas al público infantil en el polideportivo, ampliando la propuesta familiar del evento.

También la música tomó protagonismo con la sesión de DJ Mahi Umami, que animó el ambiente e invitó a las personas asistentes a bailar y a lucir sus disfraces, elemento central de una jornada en la que el Carnaval estuvo muy presente.

Más allá del carácter festivo, "El Tenderete" volvió a poner el acento en el valor social de los mercados como espacios de convivencia y como medio de vida para quienes participan en ellos. La organización destacó “la importancia de apoyar estos oficios y proyectos locales, que contribuyen a dinamizar el medio rural y a mantener vivas plazas y comunidades rurales” y subrayó que “iniciativas como esta demuestran que la cultura y el comercio de proximidad son herramientas clave para fortalecer la cohesión social en el concejo”.

La alta participación y la implicación del público consolidan "El Tenderete" como una propuesta cultural y social de referencia en el concejo, basada en la colaboración, la creatividad y la construcción de comunidad.