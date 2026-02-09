Teverga reclama mejoras en los horarios de transporte público con Oviedo para facilitar los desplazamientos para ir trabajar, estudiar o acudir a consultas sanitarias
El municipio ha presentado alegaciones ante el Consorcio para corregir la deficiente distribución de frecuencias
El Ayuntamiento de Teverga ha presentado alegaciones a la consulta realizada por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) sobre las líneas regulares de transporte en la región. El fin de esta medida es actualizar y mejorar los horarios de las líneas de autobús y el municipio ha planteado sus peticiones en lo que respecta a los servicios entre el concejo y la capital de Asturias.
El alcalde de Teverga, Adrián Gayo (IU), señala que con esta iniciativa pretenden "mejorar las primeras llegadas, facilitar los retornos a mediodía, ampliar la última llegada a Teverga desde Oviedo y coordinar los horarios con los centros de Formación Profesional (FP) y otros centros educativos, como primera propuesta de revisión".
Según apunta, los horarios de comunicación viaria vigentes entre Teverga y Oviedo llevan más de una década sin ser revisados ni actualizados pese a las necesidades existentes para mejorar el transporte público en el municipio.
En ese sentido, destaca que "debido al envejecimiento de la población, la baja disponibilidad de permisos de conducir y por la equidad territorial, el transporte público debe ser una alternativa real para acceder al trabajo, a servicios y para realizar gestiones desde el domicilio habitual. Actualmente, existen deficiencias para atender principalmente la franja laboral, las citas médicas y se producen desajustes con los horarios de la Formación Profesional, debido a la deficiente distribución de frecuencias de Oviedo a Teverga y viceversa".
