Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenesLos botes del AVE en AsturiasVivir en un bajo comercialSuspensión partido Real OviedoMujeres ganaderas
instagramlinkedin

Teverga reclama mejoras en los horarios de transporte público con Oviedo para facilitar los desplazamientos para ir trabajar, estudiar o acudir a consultas sanitarias

El municipio ha presentado alegaciones ante el Consorcio para corregir la deficiente distribución de frecuencias

Pasajeros suben a un autocar.

Pasajeros suben a un autocar. / Carlos Lujan

Sara Arias

San Martín (Teverga)

El Ayuntamiento de Teverga ha presentado alegaciones a la consulta realizada por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) sobre las líneas regulares de transporte en la región. El fin de esta medida es actualizar y mejorar los horarios de las líneas de autobús y el municipio ha planteado sus peticiones en lo que respecta a los servicios entre el concejo y la capital de Asturias.

El alcalde de Teverga, Adrián Gayo (IU), señala que con esta iniciativa pretenden "mejorar las primeras llegadas, facilitar los retornos a mediodía, ampliar la última llegada a Teverga desde Oviedo y coordinar los horarios con los centros de Formación Profesional (FP) y otros centros educativos, como primera propuesta de revisión".

Según apunta, los horarios de comunicación viaria vigentes entre Teverga y Oviedo llevan más de una década sin ser revisados ni actualizados pese a las necesidades existentes para mejorar el transporte público en el municipio.

Noticias relacionadas

En ese sentido, destaca que "debido al envejecimiento de la población, la baja disponibilidad de permisos de conducir y por la equidad territorial, el transporte público debe ser una alternativa real para acceder al trabajo, a servicios y para realizar gestiones desde el domicilio habitual. Actualmente, existen deficiencias para atender principalmente la franja laboral, las citas médicas y se producen desajustes con los horarios de la Formación Profesional, debido a la deficiente distribución de frecuencias de Oviedo a Teverga y viceversa".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  4. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  5. Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
  6. El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  8. El nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: un hospital veterinario las 24 horas y de alta cualificación

Teverga reclama mejoras en los horarios de transporte público con Oviedo para facilitar los desplazamientos para ir trabajar, estudiar o acudir a consultas sanitarias

Teverga reclama mejoras en los horarios de transporte público con Oviedo para facilitar los desplazamientos para ir trabajar, estudiar o acudir a consultas sanitarias

Miguel Llorens y Tomás Peruyero, en K-2, y Alberto Plaza, en K-1, vencedores del III Descenso Invernal del Sella

Miguel Llorens y Tomás Peruyero, en K-2, y Alberto Plaza, en K-1, vencedores del III Descenso Invernal del Sella

Aumenta la toxicidad de los pesticidas a escala global, según un estudio

Aumenta la toxicidad de los pesticidas a escala global, según un estudio

Moeve Fútbol Zone 1X12: LaLiga no da tregua

Moeve Fútbol Zone 1X12: LaLiga no da tregua

Lanzamientos de videojuegos de la semana: tenis en Switch 2 con Mario y terror español con 'Crisol: Theater of Idols'

Lanzamientos de videojuegos de la semana: tenis en Switch 2 con Mario y terror español con 'Crisol: Theater of Idols'

El BOE lo hace oficial: el precio de la bombona de butano sube de precio

El BOE lo hace oficial: el precio de la bombona de butano sube de precio

Alerta por lo que está ocurriendo con los clientes de Carrefour: miles de euros perdidos

Alerta por lo que está ocurriendo con los clientes de Carrefour: miles de euros perdidos

El listado perfecto: 23 regalos para él que triunfarán este San Valentín

El listado perfecto: 23 regalos para él que triunfarán este San Valentín
Tracking Pixel Contents