"Guerra de despachos" en Carreño: el PSOE denuncia un intento de "arrinconar" a la oposición y el gobierno (IU-Somos) defiende una "reorganización de espacios para mejorar el servicio"

Choque político en Carreño a cuenta de los despachos de los grupos municipales. Frente a la reorganización de espacios para "agilizar la gestión" de la que habla el gobierno local (IU-Somos), el PSOE denuncia la puesta en marcha de un procedimiento para el "desalojo forzoso" de las dependencias que sus concejales vienen ocupando en el Ayuntamiento. "Se ha llegado al extremo de solicitar autorización judicial para acceder y retirar por la fuerza documentación, material de trabajo y enseres", subraya el PSOE, para quien "estamos ante un hecho sin precedentes en la historia democrática reciente de Carreño", derivado de la "voluntad política de castigarnos".

"No se trata de una cuestión organizativa ni de falta de espacio. Es una decisión estrictamente política dirigida a arrinconar y debilitar a la principal fuerza de la oposición, utilizando las instituciones municipales como herramienta de presión y castigo", subrayan los socialistas en un comunicado. En este sentido, afirman que el despacho que se les ha ofrecido como alternativa en un edificio cercano al Ayuntamiento "no reúne las dimensiones ni la ventilación adecuadas para cinco concejales, ni permite atender con dignidad a asociaciones, colectivos, vecinos y vecinas". El PSOE critica, la "deriva autoritaria" del alcalde, Ángel García, emplazando a IU y a Somos a "reflexionar seriamente sobre el daño que esta forma de gobernar causa a la convivencia política en Carreño". También les piden "abandonar una estrategia de confrontación que solo busca silenciar a quienes fiscalizan su gestión".

Frente a estas acusaciones, fuentes del gobierno de Carreño aseguran que, con la medida, "no se echa a nadie, sino que, al contrario, cumplimos rigurosamente con la ley, facilitando unos locales para la actividad política a los partidos miembros del Pleno". "Se trata de dependencias en el edificio del antiguo ayuntamiento, tan sólo a unos metros del edificio principal, recién reformados, totalmente independientes, con llave y disponibilidad para su uso las 24 horas, los 365 días del año y totalmente equipados con todo lo necesario para que se pueda trabajar: mobiliario, teléfono, mesas de reuniones, impresora, fotocopiadora, Internet, calefacción, utillaje, baños...", añaden los portavoces del gobierno. Según detallan, el edificio administrativo central del Ayuntamiento "se ha quedado pequeño y, además, debemos evitar el desorden operativo que existía cuando llegamos".

"Se necesitan los despachos que hasta ahora estaban designados a los grupos políticos, y que sólo usan dos días al mes, para los trabajos administrativos y de atención al público. Por ello, fruto de un periodo de estudio y planificación del trabajo interno, lo que se hace es concentrar y reestructurar zonas y departamentos para ser más ágiles en la gestión diaria, priorizando el dar un mejor servicio público", añaden desde el gobierno de Carreño, "cansados ya de las difamaciones y rabietas de la portavoz socialista", la exalcaldesa Amelia Fernández.

"Hace casi un año que se explicó y se pidió a los grupos el cambio y todos aceptaron sin problema, salvo el PSOE, dedicado una vez más al pataleo y la rabieta", añaden los portavoces del gobierno de Ángel García, que achaca el recurso a la autoridad judicial a la "necesidad legal de hacerlo". "Creemos que ya es hora de que el PSOE deje de poner palos en las ruedas, que asuma dónde ha situado la ciudadanía a cada uno y deje trabajar a quien le corresponde sin pataletas, pues lleva todo el mandato buscando excusas para crear tensión en el Pleno" concluyen las mismas fuentes.