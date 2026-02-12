Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Más de 400 bizcochos y 75 litros de chocolate: así celebró el colegio Nuestra Señora de Covadonga de Noreña su divertido (y sostenible) carnaval

Alumnado y docentes del centro desfilaron por el centro de la villa condal con disfraces elaborados a base de material reciclado

Así celebró el Carnaval el colegio Nuestra Señora de Covadonga de Noreña

Así celebró el Carnaval el colegio Nuestra Señora de Covadonga de Noreña

Lucía Rodríguez

Lucía Rodríguez

Noreña

China, Japón, Colombia, Francia o algunas tribus africanas. El colegio Nuestra Señora de Covadonga de Noreña celebró este jueves su carnaval con un pasacalles basado en las distintas culturas del mundo. Además, la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del centro educativo ofreció a todos los alumnos y docentes una chocolatada, en colaboración con el restaurante Carbón de la villa, en el que se repartieron 75 litros de chocolate y más de 400 bizcochos.

EN IMÁGENES: Nuestra Señora de Covadonga, un mundo de carnaval en Noreña

EN IMÁGENES: Nuestra Señora de Covadonga, un mundo de carnaval en Noreña

Ver galería

Nuestra Señora de Covadonga, un mundo de carnaval en Noreña / L. R.

Alejandro Rodríguez, docente y administrador del centro, explica que "este año hemos centrado nuestro carnaval en el proyecto interdisciplinar que se desarrolla en el centro a lo largo del curso". En este sentido, apuntó que "cada curso, durante la última semana de cada mes, trabaja con distintos países y su cultura, en una iniciativa que abarca todas las competencias educativas, desde matemáticas hasta lengua, con contenidos adaptados a cada uno de los niveles".

Así, los más pequeños, representaban a distintas tribus de África, mientras que Primaria emuló la cultura china, japonesa, francesa y, cómo no, la española, entre muchas otras.

Hecho a mano

Todos los disfraces que, tanto alumnos como profesores lucieron en el desfile, fueron realizados con materiales reciclados. "Hemos utilizado bolsas de basura, cartón, plástico y todo aquello que nos ha permitido conseguir el resultado final que mostramos hoy en el pasacalles", indicó Rodríguez.

En este sentido, el docente agradeció la implicación de las familias, que "acudieron muchas tardes al colegio a ayudarnos a terminar los disfraces para tenerlos a tiempo", cuenta.

Noticias relacionadas

Los alumnos estuvieron acompañados durante la jornada por la charanga San Juan de Avilés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  3. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  4. La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  5. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  6. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  7. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  8. Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre

Más de 400 bizcochos y 75 litros de chocolate: así celebró el colegio Nuestra Señora de Covadonga de Noreña su divertido (y sostenible) carnaval

Más de 400 bizcochos y 75 litros de chocolate: así celebró el colegio Nuestra Señora de Covadonga de Noreña su divertido (y sostenible) carnaval

Carlo Costanzia emite un comunicado confirmando la ruptura en medio de los rumores de embarazo de Alejandra Rubio: "Se ha cabreado porque he comentado cosas de su vida"

Carlo Costanzia emite un comunicado confirmando la ruptura en medio de los rumores de embarazo de Alejandra Rubio: "Se ha cabreado porque he comentado cosas de su vida"

EN IMÁGENES: Nuestra Señora de Covadonga, un mundo de carnaval en Noreña

EN IMÁGENES: Nuestra Señora de Covadonga, un mundo de carnaval en Noreña

¿Qué pasó con la crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos)? El porcentaje de premiados que ha registrado su papeleta y ninguna denuncia (por ahora)

Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos

Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos

EN IMÁGENES: La Fresneda viaja por la historia con el carnaval escolar

EN IMÁGENES: La Fresneda viaja por la historia con el carnaval escolar

Así prepara el Sporting de Gijón la visita a Albacete: dos 'partidillos' a puerta cerrada ante el filial y varias pruebas

Así prepara el Sporting de Gijón la visita a Albacete: dos 'partidillos' a puerta cerrada ante el filial y varias pruebas
Tracking Pixel Contents