Más de 400 bizcochos y 75 litros de chocolate: así celebró el colegio Nuestra Señora de Covadonga de Noreña su divertido (y sostenible) carnaval

China, Japón, Colombia, Francia o algunas tribus africanas. El colegio Nuestra Señora de Covadonga de Noreña celebró este jueves su carnaval con un pasacalles basado en las distintas culturas del mundo. Además, la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del centro educativo ofreció a todos los alumnos y docentes una chocolatada, en colaboración con el restaurante Carbón de la villa, en el que se repartieron 75 litros de chocolate y más de 400 bizcochos.

Nuestra Señora de Covadonga, un mundo de carnaval en Noreña / L. R.

Alejandro Rodríguez, docente y administrador del centro, explica que "este año hemos centrado nuestro carnaval en el proyecto interdisciplinar que se desarrolla en el centro a lo largo del curso". En este sentido, apuntó que "cada curso, durante la última semana de cada mes, trabaja con distintos países y su cultura, en una iniciativa que abarca todas las competencias educativas, desde matemáticas hasta lengua, con contenidos adaptados a cada uno de los niveles".

Así, los más pequeños, representaban a distintas tribus de África, mientras que Primaria emuló la cultura china, japonesa, francesa y, cómo no, la española, entre muchas otras.

Hecho a mano

Todos los disfraces que, tanto alumnos como profesores lucieron en el desfile, fueron realizados con materiales reciclados. "Hemos utilizado bolsas de basura, cartón, plástico y todo aquello que nos ha permitido conseguir el resultado final que mostramos hoy en el pasacalles", indicó Rodríguez.

En este sentido, el docente agradeció la implicación de las familias, que "acudieron muchas tardes al colegio a ayudarnos a terminar los disfraces para tenerlos a tiempo", cuenta.

Los alumnos estuvieron acompañados durante la jornada por la charanga San Juan de Avilés.