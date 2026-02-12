Indignación en varios pueblos de Quirós por falta de cobertura de telefonía móvil desde hace semanas
"Hay personas que esperan citas médicas, mayores que necesitan contactar con sus familiares y negocios que dependen del teléfono", destacan los afectados
Roberto F. Osorio
Los vecinos de siete pueblos quirosanos llevan varias semanas con falta de cobertura por parte del servicio de dos empresas de telefonía. Los afectados creen que la avería se debe a una torre repetidora que no funciona. La indignación crece, pues no se les da la solución a una situación que genera muchos inconvenientes, los más importantes cuando, por ejemplo, hay que gestionar alguna emergencia sanitaria.
Los pueblos de Las Chanas, Chanuces, Murias, Val.lin, Rano, Muriel.los y Vil.laxime llevan más de un mes sin cobertura telefónica. Los usuarios aseguran que se ponen en contacto con las operadoras cuando se desplazan, varios kilómetros, a zonas con cobertura y desde las que pueden llamar. También plantearon sus quejas ante el Ayuntamiento, que se puso en comunicación con las operadoras y con la Dirección General de Telecomunicaciones. Según el alcalde, Rodrigo Suárez, se le dio como excusa que no podían acceder a la estación del Gamoniteiru por la nieve. El Ayuntamiento quirosano se ofreció a facilitar el acceso además de recordarles que el repetidor cuenta con una quitanieves propia para tener siempre despejado el paso. La nieve este invierno nunca dejó esa carretera cortada, indica.
Los vecinos se encuentran en una situación preocupante pues hay personas que esperan citas médicas, personas mayores que necesitan contactar con sus familiares y negocios que dependen del teléfono. Decenas de quejas que no encuentran respuesta satisfactoria por parte de las operadoras, insisten los afectados.
José Manuel Prieto, vecino de Las Chanas, se queja amargamente de la situación que están viviendo, pues lleva desde finales del año pasado protestando sin encontrar la solución. "Tenemos que desplazarnos varios kilómetros para poder llamar, no podemos ver tampoco las plataformas televisivas a las que estamos suscritos”, destaca. Entre otros casos, ha sucedido que una vecina de Chanuces tuvo que desplazarse a la capital quirosana para poder ponerse en contacto con el 112 por una emergencia sanitaria.
Pueblos de montaña, población envejecida y negocios sufren "el castigo de la falta de comunicación telefónica" desde hace varias semanas. Los vecinos están muy molestos pues creen que las operadoras los "discriminan", ya que son pocos clientes y no les consideran "importantes". "Deficiencias de comunicación que no deberían suceder en el siglo XXI con todos los avances técnicos con los que contamos, insisten los vecinos afectados.
