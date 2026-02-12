Luto en Noreña por Petronio González, gran maestro chacinero

Noreña está de luto por Petronio González, fallecido a los 61 años de edad. Conocido familiarmente como "Petro", era hermano del concejal y presidente del PP local, Ascanio Gónzález, gran maestro chacinero y director técnico en la fabrica Juntamar.

Se trata de una persona muy apreciada en la villa condal. Desde muy joven comenzó a trabajar en la gran escuela que fue Productos Ya, conocida como la "fabrica de los alemanes", concretamente en el departamento de NKT. Petronio González se hizo un gran técnico en producción chacinera, pasando más tarde a ejercer sus conocimientos en cárnicas El Cuco y, últimamente, en la empresa Juntamar, de la familia Noval.

Petronio González estaba casado con Sofía García Noval y tenía dos hijos, Clara y Jorge.

El funeral se celebra este viernes, a las 5 de la tarde, en la iglesia parroquial de Noreña.