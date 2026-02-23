El "pastor del osu", superguardián de rebaños: "Es fuerte y no teme a nada; llega a lugares imposibles para otros perros"

Fuerte y robusto, pero al mismo tiempo ágil y rápido. El mastín tradicional asturiano, también conocido como "pastor del osu", es la última y casi infranqueable barrera para proteger a los rebaños ganaderos en los pastos. En Asturias hay un centenar de este tipo de perros que mantiene a lobos y osos lejos de las cabras y ovejas, a las que cuidan y vigilan las 24 horas del día. Por ello, por sus cualidades como guardianes y la labor hecha por los criadores para mantener la raza en el siglo XXI, el próximo mes de marzo serán reconocidos con el premio de la Feria del Perro de Tineo. Un buen ejemplo de estos ejemplares y su valía para las labores de custodia de los rebaños se encuentra en Vigidel (Teverga).

El "pastor del osu" tiene unas aptitudes morfológicas únicas que lo distinguen de otros perros de vigía, ya que su cuerpo está más adaptado al terreno, consiguiendo acceder a riscos y peñas difíciles para otras razas. "Llega a sitios imposibles para otros perros como el mastín español porque, aunque es más grande, este tiene las patas más largas y eso los hace más rápidos, ligeros y ágiles, lo que resulta clave para alcanzar a los depredadores. Parecen perros de gimnasio", explica Lisardo García, ganadero de un rebaño de más de 300 cabras bermeyas y ocho mastines asturianos.

En la cabaña donde se guarda el rebaño, en un espectacular paraje conocido como Peñasrubias con impresionantes vistas a Peña Sobia, la sierra de Gradura y los puertos de Marabio, los lobos apenas se acercan al rebaño porque "tienen mucho miedo" a estos perros. "Ellos nos están observando todo el tiempo, si me voy o si una cabra se queda atrás, pero con estos mastines pierden toda la estrategia incluso si las cabras se separan mucho", detalla García, quien es presidente de la Asociación de Criadores de Cabra Bermeya.

Tampoco tienen nada que hacer los osos que rondan la zona, si bien el ganadero reconoce que solo "una mínima parte" genera daños a los rebaños pese a que "hay una burrada" de plantígrados. "Una osa con crías o un oso joven tienen la guerra perdida con el mastín, le tienen miedo y a los machos jóvenes hasta los aburren. Solo hay algún daño de osos viejos que se hacen carniceros, que es algo que siempre se dijo entre los mayores del pueblo y así sigue siendo", sostiene.

Buen escalador

El oso busca el alimento, pero el "pastor del osu" se lo impide. Los plantígrados suelen acercarse al rebaño para tratar de separar a alguna de las cabras, que huyen para protegerse en zonas de complicado acceso en las peñas y cortados adonde también llegan los osos, que son expertos escaladores. Pero el mastín tradicional asturiano no se queda atrás, llegando a estos peñascos con mucha facilidad y en poco tiempo gracias a su fortaleza y rapidez, logrando así una protección eficaz de los animales.

Además, García apunta asimismo al carácter del "pastor del osu", dedicado exclusivamente al cuidado del rebaño. No se le pasa ni una: "Nunca los ves tumbados, están siempre atentos y saben bien lo que tienen qué hacer en todo momento, además son muy valientes de cara a los depredadores y no le temen a nada".

También señala que, pese a la fiereza en la defensa de la ganadería, al mismo tiempo son perros "muy nobles, sociables y más fáciles de enseñar que a un mastín español, por ejemplo, porque están siempre pendientes a todo".

Debido al buen carácter del animal, García afirma que jamás hará nada a nadie. A veces, debido a las rutas montañeras que hay en la zona, se producen encuentros con los senderistas que, en algún caso, han llegado a tirarles piedras, dice el pastor. "Viene gente con un desconocimiento total del monte y ya les tiraron alguna vez hasta piedras, y es lo peor que se puede hacer, es mejor no cabrearlos porque es un animal que no se intimida y hace frente", explica.

Hace poco, según relata, tuvo que acudir a buscar a los perros tras una llamada de unos caminantes a la Guardia Civil. "Tuve que subir porque me habían dicho que se habían salido los perros, me parecía raro y cuando llegué no estaban, solo me encontré a una familia viendo vídeos de cómo los mastines atacan a niños", lamenta García, quien insiste en que nunca harán nada a nadie si no se encuentra el rebaño en peligro.

En su ganadería hay ocho perros de la raza asturiana, atentos a cada ruido o señuelo que se produce a su alrededor. Solo paran un momento para comer pienso y carne que García les reparte de forma separada, aunque es inevitable que haya algunos encontronazos o gruñidos. Pero el macho alfa, llamado "D’Artacan", pone orden enseguida y todos obedecen sin más. Son "la mejor herramienta" de trabajo para los pastores, afirma el ganadero, quien estima que sería necesario un apoyo desde la Administración pública para los propietarios de la raza.

"Para un rebaño básico de unas 100 o 150 cabras u ovejas se necesitan por lo menos ocho mastines y comen mucho. Más que ayudarnos a comprar nuevos animales, que no nos interesa porque los criamos nosotros, nos vendría bien que nos apoyasen en la compra del alimento porque ocho perros de estos suponen un gasto de 4.200 euros al año", indica.

La fauna salvaje se mantiene lejos del rebaño caprino de García, al igual que les pasa al resto de pastores asturianos que han confiado en el "pastor del osu" para el cuidado y protección de sus animales. Una labor por mantener la raza asturiana, con siglos de presencia en la región, que supone ahora un reconocimiento social a través del premio que recibirán en la Feria del Perro que organiza el Ayuntamiento de Tineo el próximo mes de marzo.

Premio en Tineo

El jurado otorgó el galardón a la candidatura "El pastor del osu y los pastores que hicieron posible que llegara al siglo XXI", que fue postulada por la Asociación Fontes del Porcía y con el empuje decidido de uno de sus miembros, el veterinario Xabiel González.

Un premio que da valor al trabajo callado pero incansable de los criadores, quienes han conseguido mantener esta raza como línea roja ante el ataque de la fauna salvaje por sus cualidades como perros fuertes, ágiles, rápidos y muy inteligentes.