San Esteban celebra el carnaval con DJ, desfile y actuaciones musicales: cuándo será y cómo hay que inscribirse

San Esteban (Muros de Nalón) acogerá los días viernes 27 y sábado 28 una nueva edición de su carnaval, una cita que se viene celebrando desde hace cinco años y que en los últimos incorpora desfile organizado y participación de carrozas.

La programación comenzará el viernes 27, con sesión de DJ a las 23.00 horas y la actuación del grupo D’Cano a partir de las 00.00 horas. El sábado 28 se desarrollará el día principal de la celebración. A las 18.00 horas se procederá al reparto de dorsales para los participantes y a las 19.00 horas dará comienzo el desfile de disfraces, tras el cual se celebrará el concurso. A partir de las 22.00 horas habrá sesión de DJ, la entrega de premios a las 00.00 horas y, a continuación, la actuación del grupo Beatriz.

El concurso contempla premios en distintas categorías: individual, pareja o trío, grupo (mínimo cuatro personas) y carroza, con diferentes cuantías económicas para los tres primeros clasificados en cada modalidad. El carnaval está organizado por la Asociación de Festejos El Focarón, con la colaboración de la hostelería local. Las inscripciones se realizan a través de WhatsApp en el número 697 15 56 93.

Desde la organización se destaca la consolidación de esta cita en el calendario festivo local y el aumento progresivo de la participación en las últimas ediciones.