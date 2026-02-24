Pravia tendrá una nueva oficina de turismo para atender la creciente demanda de visitantes

Pravia tendrá una nueva oficina de turismo en la céntica Avenida Carmen Miranda. El Ayuntamiento impulsa la construcción de este equipamiento dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Bajo Nalón con el fin de facilitar el acceso al visitante y dar mayor visibilidad a una infraestructura cada vez con mayor demanda dados los buenos datos turísticos de los últimos años.

Tal y como explica el regidor, David Álvarez, la ubicación prevista, en pleno centro, servirá como punto de referencia para los turistas que visitan Pravia. Se encontrará en una de las zonas más atractivas de la villa, enclavada en el área del parque Sabino Moutas y del conjunto arquitectónico del S. XVIII encabezado por la Colegiata Santa María la Mayor. También está al lado la parada de taxi.

En este sentido, Álvarez destaca “la importancia de modernizar este servicio y hacerlo más visible, de ahí que nos encontremos ante una actuación que pretende facilitar el acceso a los visitantes, así como adaptarnos a la creciente demanda turística de nuestro municipio”.

El contrato de ejecución, que se encuentra en período de licitación, prevé un presupuesto de 84.000 euros con un plazo para hacer la obra de tres meses. La recepción de propuestas finaliza este próximo viernes. Hasta ahora, la oficina de turismo se emplazaba en la primera planta de la biblioteca pública municipal consiguiendo con la nueva ubicación más visibilidad para el equipamiento y mayor accesibilidad para los turistas.

"Las actuaciones recogidas en el Plan de Sostenibilidad Turística servirán para dar respuesta a esta creciente demanda y se ven complementadas con la gran inversión privada que en los últimos años estamos teniendo en Pravia, concretamente en la villa, en el sector de los alojamientos turísticos”, concluye el Alcalde.