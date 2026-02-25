Quirós recupera con un taller de empleo los lavaderos mineros del Xagarín, junto a la Senda del Oso

Los lavaderos mineros del Xagarín, en Quirós, han sido recuperados gracias a las labores de desbroce y limpieza llevadas a cabo por el taller municipal de empleo. Situada en el valle de Salceo, esta explotación funcionó hasta la década de los sesenta del siglo XX. En la actualidad, se conservan los edificios que albergaban los lavaderos y una bocamina, además de restos de otras instalaciones mineras como tolvas.

La Consejería de Industria y Empleo ha impulsado la obra, cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Con un coste de 90.000 euros, se ejecutó en dos fases. En la primera, de 2007, se acometieron importantes obras sobre un gran edificio de ladrillo con ventanales que, aprovechando el agua del río, lavaba el carbón. Se colocaron mesas y bancos, recuperándose también la entrada a una vieja bocamina. En la segunda fase se procedió a recuperar el lavadero de flotación.

Los operarios del taller de empleo "Forcichave" se esforzaron para dejar el terreno expedito para su disfrute por vecinos y caminantes, no en vano este enclave está situado junto a la Senda del Oso. La iniciativa ha permitido recuperar también el área recreativa circundante y una bocamina antigua. Ahora, solo quedaría reparar las humedades que presenta alguna de las paredes de los edificios.

Los alumnos del taller, compuesto por una decena de miembros, se forman en trabajos forestales. Samuel Fernández, su director, explica que los trabajos a realizar hasta finales de junio serán la limpieza y acondicionamiento de senderos de gran recorrido, además de otras rutas como la Senda del Oso o las que van entre pueblos o hacia antiguas zonas mineras. De igual forma, se encargarán del mantenimiento de las áreas recreativas del concejo. El director del taller destaca que, desde ahora, el trabajo principal será la reforestación de la zona de Forcichave, cerca del alto de La Cobertoria, con la plantación de quinientos abedules procedentes del vivero de La Mata (Grado). Para ello, ya se realizaron labores de desbroce y limpieza. En la primavera se practicarán las pozas para una plantación que busca recuperar una zona de malezas con trazas de explotaciones mineras de carbón de Hullera Española.

