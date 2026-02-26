El fotógrafo asturiano José Ornia, premiado en Japón por su serie fotográfica para la empresa de bicicletas MMR

El fotógrafo naveto José Ornia ha sido galardonado con la Medalla de Oro de los Tokyo International Foto Awards, en la categoría "Publicidad y producto". En concreto, el premio es por la serie fotográfica "Harmony of light and form: engineering for clean mobility" ("Armonía de luz y forma: ingeniería para una movilidad limpia").

Este proyecto fotográfico de Ornia consiste en un trabajo realizado para la empresa de bicicletas MMR, afincada en Avilés y propiedad del empresario y piloto de rallys Daniel Alonso. El trabajo sitúa la bicicleta como símbolo de una movilidad limpia y de un diseño sostenible.

Una de las imágenes que integran el proyecto premiado. / José Ornia

Tokyo International Foto Awards es un certamen que premia trabajos fotográficos excepcionales de todo el mundo y está abierto a fotógrafos profesionales, emergentes y aficionados mayores de 18 años, sea cual sea la nacionalidad.

En cuanto a los ganadores, entre los que ya se encuentra Ornia, son seleccionados por un jurado internacional para, posteriormente, proceder a la entrega de los trofeos, premios en metálico y la exposición de su obra tanto en Tokio como en otras ubicaciones.

Una de las imágenes que integran el proyecto premiado. / José Ornia

El naveto es ya un fotógrafo experimentado en la recepción de reconocimientos y premios. De hecho, en la 16.ª edición de los Internacional Color Awards de Beverly Hills (Estados Unidos), Ornia logró una nominación por su serie de bodegones "Mountain bike", la cual fue premiada en los Premios Lux de Fotografía Profesional. Este trabajo, además, también formó parte de un proyecto para MMR.

Ornia también logró una Medalla de Plata en los New York Photography Awards con su trabajo "The dance of cider: art and tradition" en la categoría "Fotografía comercial - alimentos y bebidas".

Noticias relacionadas

Una de las imágenes que integran el proyecto premiado. / José Ornia

El año pasado, el naveto también recibió reconocimientos por otro trabajo fotógrafico. Concretamente por "Precious stone", una imagen que fue galardonada en los World Food Photography Awards, el certamen de mayor prestigio internacional dedicado a la fotografía gastronómica. Este trabajo recibió el premio "Commended by the jury" ("Elogiado por le jurado") en la categoría "Marks & spencer food portraiture". La imagen mostraba un postre del cocinero asturiano Nacho Manzano, poseedor de cuatro estrellas Michelin. Destacó por su esencia minimalista y sobria, apoyada en una geometría precisa y estéticamente limpia, con una composición que evocaba a una joya.