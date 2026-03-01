Adrián Gayo, alcalde de Teverga: "La vía ferrata va a ser un revulsivo para toda la comarca"

Adrián Gayo Rodríguez (1991) es alcalde de Teverga por Izquierda Unida (IU) desde 2023 y el regidor más joven de Asturias.

¿Cómo va su primer mandato de Alcalde?

Queda mucho por hacer y fue complicado, porque nada más tomar posesión se jubiló el contable municipal, un trabajador imprescindible. Fue una llegada difícil porque teníamos que empezar con el Plan de Sostenibilidad Turística, que incluye 24 actuaciones y que, a su vez, tenían otras subactuaciones. Fue un trabajo de la leche. Y también porque llevo seis secretarios-interventores. Es una barbaridad.

¿Qué ocurre con ese personal?

Son interinos y si les sale algo mejor, lo dejan. Espero que el ministerio saque la plaza definitiva en junio para que sea un puesto estable. Sin él, se queda todo paralizado –pagos, nóminas o procedimientos administrativos– y hace que la gestión sea muy complicada. A pesar de todo, el mandato está siendo muy productivo, porque estamos sacando inversiones al Principado y haciendo muchas otras desde el Ayuntamiento. Cuando empecé, dije que lo primero que quería hacer es un plan municipal de vivienda, pasaron tres años y lo voy a hacer ahora.

¿En qué consistirá?

El programa municipal lo vamos a hacer con unas viviendas municipales que antes tenían uso turístico. Las vamos a destinar a familias con un alquiler estable.

¿Hay escasez de vivienda?

Sobre todo en los pueblos, porque el Plan General vigente se aprobó con unos objetivos de crecimiento hacia el interior de los núcleos y eso choca con las necesidades actuales. La gente quiere un terreno y hacer obra nueva de vivienda unifamiliar. Además, tampoco se facilitan las rehabilitaciones. Era un plan que no estaba concebido para el desarrollo de Teverga.

Les han concedido una subvención para hacer una modificación del Plan General y el Catálogo Urbanístico...

Sí. Y no se lo dieron a muchos municipios. Es un proyecto muy importante para construir las bases del futuro de Teverga, tanto en los pueblos como en la zona urbana, y que pueda haber desarrollos industriales que no hay.

¿Cómo revertirán la problemática de suelo industrial?

Ahora mismo, ese suelo está en zona catalogada como inundable y tenemos que ponerla en un sitio adecuado para que se pueda desarrollar en el nuevo Plan General. Es algo que no tenemos muy claro aún, pero vamos a empezar por ahí. También hay errores en las dotaciones que están pendientes. Luego, en el Ayuntamiento tenemos unas naves municipales y están todas alquiladas a pequeños negocios, por lo que ahora mismo estamos tratando de llegar a un acuerdo con el Principado para ampliar.

¿Es fácil vivir en Teverga para una persona joven como usted?

Es un tema de mentalidad. Bajé al instituto, estudié en la Universidad desde Teverga y no me considero que haya tenido más dificultades, pero sí es un hecho que hay que mejorar el transporte, pues mucha gente que vino nueva a vivir a Teverga llega con la idea de usar el transporte público. También para la gente que lo usa para trabajar y las personas mayores que ya no conducen.

¿Qué peticiones le hace el concejo al Consorcio de Transportes de Asturias?

Pedimos cambios en las últimas llegadas a Teverga y en las primeras salidas desde aquí. Nosotros vamos a hacer una consulta popular en la que, principalmente, queremos saber para qué usan los vecinos el transporte y si les es útil. Los horarios son de hace veinte años y no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, los estudiantes de Formación Profesional no están bien conectados y tienen que salir de la última clase para coger el autobús. Con la consulta queremos afinar mucho más, para que cuando nos pregunte el Consorcio tener bien claro lo que queremos cambiar.

De vuelta al turismo. ¿Cuáles son las principales inversiones que están desarrollando?

Las más destacadas o atractivas para la mejora de la competitividad del sector son la vía ferrata de escalada y la ampliación de Cueva Huerta. La vía ferrata va a ser un revulsivo para toda la comarca porque es un tipo de turismo que ya está muy desarrollado en España, pero en Asturias no, y vendrá mucha gente de fuera. También la musealización del Pozo San Jerónimo. Lo adecuado sería conseguir que también pueda ser visitable la galería de La Cruz.

¿Sufren masificación en verano?

No, la verdad. Agosto es el mes más complicado, pero ahora el turismo se extiende casi todo el año, hay meses flojos pero esa masificación está más repartida. Junio y septiembre también son buenos meses, porque en los últimos años se alargó la temporada de verano.

La Senda del Oso es un emblema de la comarca, pero su mantenimiento ha generado un importante debate...

El problema que tenemos es que sigue siendo de la Mancomunidad. Lo propio sería llegar a un acuerdo con el Principado para su potenciación y mantenimiento. Es un recurso turístico de primer orden. Agradezco los esfuerzos del Principado y cuando surge algún problema recurrimos a ellos. Lo adecuado sería un acuerdo de colaboración o un consorcio turístico, que es una reivindicación de IU desde hace diez años.

¿Cómo se encuentra el sector ganadero local?

Les perjudica mucho el Plan General Urbano para desarrollarse, porque ahora prevé construcciones muy pequeñas y la gente necesita tener unas naves considerables. El Plan General ha sido uno de los lastres para el desarrollo del concejo desde su aprobación.